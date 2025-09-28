"Circulez, y a rien à voir" : Dender et la RAAL clôturent le weekend au bout de l'ennui

Dender et la RAAL ont partagé (0-0). Le match s'est montré particulièrement peu emballant malgré une première occasion précoce des Loups.

45 minutes après Charleroi - Malines, cette neuvième journée de Pro League s'achevait avec une dernière affiche entre Dender et la RAAL. Les Loups se déplaçaient à Dender avec l'intention d'aligner une troisième victoire de rang, Frédéric Taquin a d'ailleurs logiquement aligné la même équipe que lors du 0-2 décroché à Louvain le weekend dernier.

La rencontre a démarré fort avec une grosse occasion dès les premières minutes pour les Verts. À la suite d'une bonne combinaison avec Oucasse Mendy, Jerry Afriyie s'est retrouvé seul face à Michael Verrips, mais le portier de Dender est sorti vainqueur de ce premier duel. Après dix minutes, c'est dans l'autre rectangle que cela chauffait, avec une reprise de la tête de Kobe Cools renvoyée par le dessus de la transversale.

Dix bonnes premières avant le néant

Pour le reste, le premier acte s'est révélé très calme. Le jeu s'est principalement concentré entre les deux rectangles, avec des duels et des tentatives de sortie de balle avortées par des choix trop brouillons dans le dernier tiers du terrain. Mis à part quelques phases arrêtées, les spectateurs présents n'ont que peu vibré.

Même constat en deuxième période : aucune des deux équipes n'a pris de risques démesurés. Une frappe de Roman Kvet sur une bonne remise de Ragnar Oratmangoen et un essai des 25 mètres de Bruny Nsimba ont brièvement sorti le stade de sa léthargie, avant que les 22 acteurs ne l'y replongent.

Malgré la montée de Pape Fall et une dernière occasion pour le Sénégalais repoussée par Verrips, la partie est restée sans solution jusqu'au bout. 0-0, score final : la RAAL n'aura créé le danger qu'à la première...et à la dernière minute. En face, Dender n'a toujours marqué que deux buts en neuf matchs et attend encore sa première victoire.