Très bon pendant 60 minutes et à 10 pour finir, le Standard s'incline sur le fil contre le Club de Bruges

Le Standard a sans doute livré ses 60 meilleures minutes de la saison face au Club de Bruges, avant que Marlon Fossey ne soit exclu pour excès d'engagement. Réduits à dix, les Rouches ont finalement craqué à l'entrée du temps additionnel, sur une frappe de Roméo Vermant, tout juste monté au jeu.

C’est l’affiche de cette neuvième journée de Jupiler Pro League à Sclessin, entre le Standard et le Club de Bruges. Vincent Euvrard, qui enregistre le retour de Josué Homawoo sur le banc, aligne le même onze qu’à Westerlo. Privé de Raphael Onyedika et de Mamadou Diakhon, Nicky Hayen opte pour Cissé Sandra au milieu de terrain et pour Meijer en défense. Incertain, Brandon Mechele est finalement bien présent.

Dès les premiers instants, le rythme est très élevé. La première véritable occasion survient sur un coup franc provoqué par Henry sur Stankovic. Tzolis glisse le ballon à Mechele, qui le rabat. Epolo intervient au premier poteau, Ilaimaharitra dégage sur Vanaken à l’entrée de la surface, lequel marque d’une superbe frappe via la latte. Le but est cependant annulé pour hors-jeu (4e).

Dans la foulée, c’est le Standard qui se montre dangereux. Un premier corner, puis un festival de Rafiki Saïd sur le côté gauche : il repique dans l’axe et trompe Jackers (1-0, 8e). Joie de courte durée pour les Liégeois, puisque, une minute plus tard, Bruges égalise déjà grâce à une tête de Tzolis, trouvé par Forbs (1-1, 10e).

Le rythme retombe ensuite à Sclessin et chaque équipe connaît ses temps forts. Saïd met fin à un cafouillage mais frappe largement au-dessus (17e). De son côté, la tentative de Tresoldi est contrée et atterrit dans les bras d’Epolo (28e).

En fin de première période, les Rouches se montrent de nouveau dangereux, notamment sur corner. Après un ballon repoussé, Mohr envoie une superbe frappe, écartée par Jackers (36e). Juste avant le repos, Henry, servi par Saïd, a tout le loisir de conclure ou de décaler Ayensa pour le 2-1, mais il ne fait ni l’un ni l’autre et frappe à côté (45+1e).

Marlon Fossey exclu, Bruges force la décision dans les dernières minutes

Après une première occasion brugeoise, c’est le Standard qui entame la seconde période pied au plancher. Ayensa bute sur Jackers (49e), puis les Rouches multiplient les récupérations hautes, sans toutefois parvenir à concrétiser. De l’autre côté, Epolo se montre attentif pour capter l’envoi de Stankovic (56e).

Le tournant survient à l’heure de jeu : sur une action liégeoise, Fossey tente de reprendre le ballon mais lève trop le pied et accroche Tzolis. Jasper Vergoote n’hésite pas et l’exclut. La rencontre bascule alors que les Liégeois venaient de livrer leur meilleure heure de jeu de la saison (60e).

En supériorité numérique, le Club de Bruges reprend le contrôle du jeu, sans pour autant inquiéter sérieusement Epolo. Plusieurs centres se révèlent dangereux, mais la défense liégeoise les négocie bien, tandis que l’attaque brugeoise se montre maladroite. Le temps file, les changements s’enchaînent, mais aucun gardien n’est véritablement sollicité et la rencontre semble se diriger vers un partage.

Ce ne sera pas le cas : Bruges trouve la faille dans les dernières minutes. Sur un centre de Tzolis, Mechele remise de la poitrine pour Vermant, qui trompe Epolo (1-2, 90+1e). Défaite frustrante pour les Rouches, qui pouvaient espérer au moins un point face aux Blauw & Zwart. Une prestation très encourageante, néanmoins, pour Vincent Euvrard et ses hommes.