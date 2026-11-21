LIVE : Charleroi 1-1 Saint-Trond
Dix buts sur les deux derniers matchs de Charleroi. Le secteur offensif des Carolos est en feu... Cet après-midi ça sera contre le STVV.
43' 47"
|
|
42
|
Saint-Trond construit depuis sa défense.
|
38
|
Freddy Mbema est en forme sur son côté gauche.
|
|
37
|
Grosse frappe d'Ousou en dehors de la surface, avec l'effet d'optique on y a cru.
|
35
|
Pour le moment le jeu se concentre sur le milieu de terrain.
|
32
|
Belle tête d'Aiham Ousou sur corner, mais ça passe un poil au dessus.
|
29
|
Pour les amoureux du beau jeu, le but de Sebaoui était magnifique. Coté gauche, dribble et frappe premier poteau.
|
27
|
C'est DEJA L'EGALISATION...
|
26
|
ROUGE POUR SHION SHINKAWA
|
|
25
|
Carte rouge pour Shion Shinkawa
|
22
|
Le jeu est en arrêt pour le moment.
|
18
|
BUUUT MBEMBA
|
18
|
But de Freddy Mbemba
|
15
|
Grosse intensité de la part des visiteurs !
|
2
|
Bonjour à tous!
|
1
|
Chaque récupération de balle de Charleroi part en contre, mais ne donne rien.
|
1
|
Carton rouge à suivre pour ? Le VAR analyse la phase
|
1
|
Charleroi - STVV: 0-0
|
|
Scheidler Aurélien
|
| 6.5
Aurélien Scheidler @ Charleroi - Sint-Truiden6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|3/4 (75%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
|
Kone Mohamed
|
| 6.8
Mohamed Kone @ Charleroi - Sint-Truiden6.8
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Arrêts
| Arrêts
|0
| Dégagements des poings
|0
| Hors-jeu
|0/0
| Ballon capté
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|7/8 (87.5%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|2/3 (66.7%)
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 7/8 (87.5%)
|
Van Den Kerkhof Kevin
|
| 6.4
Kevin Van Den Kerkhof @ Charleroi - Sint-Truiden6.4
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|2
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/2 (50%)
| Distribution
| Précision des passes
|9/10 (90%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|1/2 (50%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 9/10 (90%)
- Dribbles réussis: 1/2 (50%)
|
Ousou Aiham
|
| 7.1
Aiham Ousou @ Charleroi - Sint-Truiden7.1
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Distribution
| Précision des passes
|22/22 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 22/22 (100%)
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
|
Keita Cheick
|
| 6.8
Cheick Keita @ Charleroi - Sint-Truiden6.8
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|15/16 (93.8%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 15/16 (93.8%)
- Tirs cadrés: 0/1
|
Rowe Triston
A
|
| 6.9
Triston Rowe @ Charleroi - Sint-Truiden6.9
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|1
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|18/19 (94.7%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/2 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Assists: 1
- Précision des passes: 18/19 (94.7%)
- Passes clés: 1
- Précision des centres: 0/2 (0%)
|
Boukamir Amine
|
| 6.7
Amine Boukamir @ Charleroi - Sint-Truiden6.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|14/14 (100%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 14/14 (100%)
- Passes clés: 1
|
Khalifi Yassine
|
| 7.2
Yassine Khalifi @ Charleroi - Sint-Truiden7.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Distribution
| Précision des passes
|27/29 (93.1%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|2/2 (100%)
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 27/29 (93.1%)
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
- Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
|
Pflücke Patrick
|
| 6.7
Patrick Pflücke @ Charleroi - Sint-Truiden6.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|0/1 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|8/8 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/2 (50%)
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 8/8 (100%)
- Dribbles réussis: 0/1 (0%)
|
Romsaas Jakob Napoleon
|
| 6.6
Jakob Napoleon Romsaas @ Charleroi - Sint-Truiden6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|10/10 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 10/10 (100%)
|
Mbemba Freddy
⚽
|
| 7.9
Freddy Mbemba @ Charleroi - Sint-Truiden7.9
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|1
| Coup de pied de réparation (goals)
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|2
| Tirs cadrés
|1
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/2 (50%)
| Distribution
| Précision des passes
|4/5 (80%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|5
|
|
Plus de stats
- Buts: 1
- Tirs cadrés: 1/2
- Dribbles réussis: 1/2 (50%)
|Banc
|
Delavallee Martin
|
|
|
|
|
Bojang Adama
|
|
|
|
|
Nawata Gaku
|
|
|
|
|
Cisse Isaac
|
|
|
|
|
Dembaga Boubakar
|
|
|
|
|
Nzita Mardochee
|
|
|
|
|
Colassin Antoine
|
|
|
|
|
Solheid Noah
|
|
|
|
|
Kera Mory
|
|
|
|
|
|
|
Soelle Soelle Frederic
|
| 6.3
Frederic Soelle Soelle @ Charleroi - Sint-Truiden6.3
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|2/2 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
|
Kokubo Leobrian
|
| 6.1
Leobrian Kokubo @ Charleroi - Sint-Truiden6.1
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Arrêts
| Arrêts
|0
| Dégagements des poings
|0
| Hors-jeu
|0/0
| Ballon capté
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|4/5 (80%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|2/3 (66.7%)
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
|
Vanwesemael Robert-Jan
|
| 6.4
Robert-Jan Vanwesemael @ Charleroi - Sint-Truiden6.4
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|2
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/2 (50%)
| Distribution
| Précision des passes
|12/17 (70.6%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/1 (100%)
| Précision des longs ballons
|0/3 (0%)
| Ballons perdus
|6
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 12/17 (70.6%)
- Passes clés: 1
- Dribbles réussis: 1/2 (50%)
- Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
|
Taniguchi Shogo
|
| 6.3
Shogo Taniguchi @ Charleroi - Sint-Truiden6.3
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|2
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|14/14 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 14/14 (100%)
|
Musliu Visar
|
| 6.4
Visar Musliu @ Charleroi - Sint-Truiden6.4
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|3
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|19/19 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|2/2 (100%)
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 19/19 (100%)
- Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
|
Pupe Joedrick
|
| 6.5
Joedrick Pupe @ Charleroi - Sint-Truiden6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|2
| Interceptions
|0
| Dégagements
|2
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|0/1 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|12/17 (70.6%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/3 (33.3%)
| Ballons perdus
|6
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 12/17 (70.6%)
- Dribbles réussis: 0/1 (0%)
- Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
|
Ishiwatari Nelson
|
| 6.2
Nelson Ishiwatari @ Charleroi - Sint-Truiden6.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|13/14 (92.9%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 13/14 (92.9%)
|
Sissako Abdoulaye
|
| 6.6
Abdoulaye Sissako @ Charleroi - Sint-Truiden6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Distribution
| Précision des passes
|12/12 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 12/12 (100%)
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
|
Mbuku Nathanaël
|
| 6.0
Nathanaël Mbuku @ Charleroi - Sint-Truiden6.0
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|13/13 (100%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 13/13 (100%)
- Passes clés: 1
|
Shinkawa Shion
|
| 6.7
Shion Shinkawa @ Charleroi - Sint-Truiden6.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|25
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|2
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 1
| Attaque
| Total des tirs
|2
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|12/14 (85.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/2 (50%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Cartes rouges: 1
- Précision des passes: 12/14 (85.7%)
- Tirs cadrés: 0/2
|
Sebaoui Ilias
|
| 6.2
Ilias Sebaoui @ Charleroi - Sint-Truiden6.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|26
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|0/1 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|10/12 (83.3%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|2/2 (100%)
| Ballons perdus
|4
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 10/12 (83.3%)
- Dribbles réussis: 0/1 (0%)
- Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
|Banc
|
Hata Taiga
|
|
|
|
|
Takai Kota
|
|
|
|
|
Muja Arbnor
|
|
|
|
|
Bazdar Samed
|
|
|
|
|
Merlen Ryan
|
|
|
|
|
Lendfers Matt
|
|
|
|
|
Janssens Wolke
|
|
|
|
|
Matsuzawa Kaito
|
|
|
|
|
Araki Ryotaro
|
|
|
|