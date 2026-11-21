42

Saint-Trond construit depuis sa défense.



38

Freddy Mbema est en forme sur son côté gauche.



37

Grosse frappe d'Ousou en dehors de la surface, avec l'effet d'optique on y a cru.



35

Pour le moment le jeu se concentre sur le milieu de terrain.



32

Belle tête d'Aiham Ousou sur corner, mais ça passe un poil au dessus.



29

Pour les amoureux du beau jeu, le but de Sebaoui était magnifique. Coté gauche, dribble et frappe premier poteau.



27

C'est DEJA L'EGALISATION...



26

ROUGE POUR SHION SHINKAWA



25

Carte rouge pour Shion Shinkawa





22

Le jeu est en arrêt pour le moment.



18

BUUUT MBEMBA



18



But de Freddy Mbemba





15

Grosse intensité de la part des visiteurs !



2

Bonjour à tous!



1

Chaque récupération de balle de Charleroi part en contre, mais ne donne rien.



1

Carton rouge à suivre pour ? Le VAR analyse la phase



