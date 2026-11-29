La rencontre entre le Standard et le Club de Bruges, programmée ce dimanche dans le cadre de la treizième journée de Jupiler Pro League, a laissé place à un avant-match animé dans les travées de Sclessin, entre magnifiques tifos et animations pyrotechniques de part et d'autre.

Troisième des quatre chocs de ce Super Sunday de la treizième journée de Jupiler Pro League. Le Standard reçoit le Club de Bruges dans un stade de Sclessin survolté.

L'avant-match a été marqué par deux superbes tifos réalisés par les Ultras Inferno 1996 et par le PHK 04, les deux principaux groupes d'animation du club.

Le tifo de la T3, déployé depuis le bas, a rapidement rempli toute la tribune, tandis que la banderole "Tribune antiraciste" de la T4 rappelle l'épisode du message antiraciste des supporters du Standard refusé au Jan Breydel il y a deux ans.

L'ambiance à Sclessin avant Standard - Bruges

La tribune réservée aux supporters du Club de Bruges a répondu avec un feu d'artifice et, aussi, une grosse ambiance pour sublimer l'avant-match en bord de Meuse.

Les nombreux engins pyrotechniques déployés aux quatre coins du stade ont obligé à repousser la rencontre de dix minutes pour qu'une bonne visibilité soit garantie. Les deux clubs devraient par conséquent être punis financièrement par la Pro League.



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