Lommel SK Lommel SK
0-1
Charleroi Charleroi
lomLommel SK
chaCharleroi
0-1
63' Amine Boukamir
Date: 16/08/2026 19:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 2
Stade: Soeverein stadion

Le Sporting Charleroi enchaîne une deuxième victoire, Lommel battu pour sa première à domicile en D1A

Le Sporting Charleroi enchaîne une deuxième victoire, Lommel battu pour sa première à domicile en D1A

Avec un 6/6, le Sporting Charleroi réussit pleinement son entame de saison 2026-2027. Les Zèbres ont gâché la grande première du Soverein Stadion en Jupiler Pro League, malgré un manque d'efficacité qui n'a pas coûté cher au final.

Le Sporting Charleroi se rendait à Lommel ce dimanche soir en conclusion de la deuxième journée de Jupiler Pro League, après avoir remporté son premier match face à OHL. Les Limbourgeois, eux, avaient accroché Saint-Trond au Stayen, un résultat très positif pour un promu.

C'est cependant le Sporting qui va prendre le contrôle du match, et multiplier les occasions - presque toujours sur le même schéma. Mardochée Nzita, intenable sur son flanc, enchaîne les centres : Patrick Pflücke est à la réception et reprend sur le poteau (5e). 

Aucun tir cadré en 45 minutes entre Lommel et Charleroi

Van den Kerkhof force ensuite Pieklak à une intervention sur corner aussi (12e), avant que la connexion Nzita-Pflücke fonctionne encore, mais l'Allemand manque cette fois le cadre (13e). Rebelote à la 19e avec une tête du même Pflücke au-dessus : on se dit que Charleroi pourrait le regretter. Lommel est inoffensif, sauf sur un  corner qui parvient à Schoofs (21e), mais Romsaas, d'une tête juste à côté, confirme l'imprécision offensive des Zèbres (44e).

charleroi lommel bernier boukamir


Charleroi continuera ses assauts en seconde période : Pieklak devra s'interposer sur un centre de Pflücke, mais sera aussi sauvé par l'un de ses défenseurs, sur la ligne (49e). Ralf Seuntjens répond d'une tête dans le petit filet (51e), mais on sent que ça se précise pour les Zèbres.

Pflücke est encore une fois frustré sur un coup-franc direct que repousse Pieklak, mais sur un corner ultérieur, c'est Mehdi Boukamir qui trouve la faille : de l'extérieur du rectangle, il reprend un ballon relancé et envoie une belle frappe (63e, 0-1). Le Lommel SK a beau essayer de réagir, ce sera en vain, même si le break ne viendra pas, Romsaas manquant encore de reprendre un centre de Van den Kerkhof. Les Zèbres n'auront pas brillé par leur efficacité, mais l'important, c'était les trois points, comme le veut l'adage...

Les compositions

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Lommel SK Lommel SK
Pieklak Matthias 90' 7.14 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 3
Plus de stats
van Duiven Jason 90' 7.31 -
  • Précision des passes: 31/35 (88.6%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Eyoma Timothy 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 51/62 (82.3%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Wouters Dries 90' 7.3 -
  • Précision des passes: 65/70 (92.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Oware Henry 45' 6.67 -
  • Précision des passes: 22/27 (81.5%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Dada-Mascoll Isaiah 45' 6.92 -
  • Précision des passes: 30/32 (93.8%)
Plus de stats
Pelupessy Joey 90' 6.36 -
  • Précision des passes: 24/27 (88.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Reyners Tom 85' 6.64 -
  • Précision des passes: 18/22 (81.8%)
  • Passes clés: 3
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Schoofs Lucas   90' 6.42 -
  • Précision des passes: 31/42 (73.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Appuah Stredair 58' 6.51 -
  • Précision des passes: 19/23 (82.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Seuntjens Ralf 85' 6.12 -
  • Précision des passes: 11/16 (68.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Banc
Ivezic Nikola 0'  
Adewoye Shawn 45' 6.67 -
  • Précision des passes: 17/21 (81%)
Plus de stats
Talvitie Juho 45' 6.26 -
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Vancsa Zalan 5' 6.22  
Plus de stats
Vandecraen Emile 0'  
Gordic Djordje 0'  
Halseth Nypan Sverre 32' 6.29 -
Plus de stats
Reumers Alexander 0'  
Salah El Boukammiri Mohamed 5' 5.97  
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
 

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' 6.61 -
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 2/13 (15.4%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin 90' 7.76 -
  • Précision des passes: 33/35 (94.3%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des centres: 2/15 (13.3%)
  • Ballons perdus: 26
Plus de stats
Sow Massamba 71' 7.32 -
  • Précision des passes: 52/54 (96.3%)
Plus de stats
Ousou Aiham 90' 7.35 -
  • Précision des passes: 62/64 (96.9%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Nzita Mardochee 90' 8.0 -
  • Précision des passes: 46/50 (92%)
  • Passes clés: 6
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Khalifi Yassine 71' 7.01 -
  • Précision des passes: 54/56 (96.4%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Boukamir Amine 90' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 67/75 (89.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Bernier Antoine 90' 7.02 -
  • Précision des passes: 19/22 (86.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Pflücke Patrick 71' 6.93 -
  • Précision des passes: 26/29 (89.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/7
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 2/13 (15.4%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Romsaas Jakob Napoleon 71' 7.2 -
  • Précision des passes: 38/42 (90.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Bojang Adama 58' 6.44 -
  • Précision des passes: 7/12 (58.3%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Banc
Nioule Severin 0'  
Cremer Arthur 0'  
Cisse Isaac 19' 6.81 -
  • Précision des passes: 17/19 (89.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Mbemba Freddy 19' 6.66 -
  • Précision des passes: 5/9 (55.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
Plus de stats
Dembaga Boubakar 0'  
Colassin Antoine 32' 7.41 -
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Solheid Noah 19' 7.45 -
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
Plus de stats
Kera Mory 0'  
Teugels Rafaël 0'  
Revivre Lommel SK - Charleroi

Jupiler Pro League

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Courtrai KV Courtrai 0-3 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-3 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 La Gantoise La Gantoise
KV Malines KV Malines 3-3 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 0-1 Charleroi Charleroi
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