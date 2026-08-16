Le Sporting Charleroi enchaîne une deuxième victoire, Lommel battu pour sa première à domicile en D1A

Avec un 6/6, le Sporting Charleroi réussit pleinement son entame de saison 2026-2027. Les Zèbres ont gâché la grande première du Soverein Stadion en Jupiler Pro League, malgré un manque d'efficacité qui n'a pas coûté cher au final.

Le Sporting Charleroi se rendait à Lommel ce dimanche soir en conclusion de la deuxième journée de Jupiler Pro League, après avoir remporté son premier match face à OHL. Les Limbourgeois, eux, avaient accroché Saint-Trond au Stayen, un résultat très positif pour un promu.

C'est cependant le Sporting qui va prendre le contrôle du match, et multiplier les occasions - presque toujours sur le même schéma. Mardochée Nzita, intenable sur son flanc, enchaîne les centres : Patrick Pflücke est à la réception et reprend sur le poteau (5e).

Aucun tir cadré en 45 minutes entre Lommel et Charleroi

Van den Kerkhof force ensuite Pieklak à une intervention sur corner aussi (12e), avant que la connexion Nzita-Pflücke fonctionne encore, mais l'Allemand manque cette fois le cadre (13e). Rebelote à la 19e avec une tête du même Pflücke au-dessus : on se dit que Charleroi pourrait le regretter. Lommel est inoffensif, sauf sur un corner qui parvient à Schoofs (21e), mais Romsaas, d'une tête juste à côté, confirme l'imprécision offensive des Zèbres (44e).



Charleroi continuera ses assauts en seconde période : Pieklak devra s'interposer sur un centre de Pflücke, mais sera aussi sauvé par l'un de ses défenseurs, sur la ligne (49e). Ralf Seuntjens répond d'une tête dans le petit filet (51e), mais on sent que ça se précise pour les Zèbres.

Pflücke est encore une fois frustré sur un coup-franc direct que repousse Pieklak, mais sur un corner ultérieur, c'est Mehdi Boukamir qui trouve la faille : de l'extérieur du rectangle, il reprend un ballon relancé et envoie une belle frappe (63e, 0-1). Le Lommel SK a beau essayer de réagir, ce sera en vain, même si le break ne viendra pas, Romsaas manquant encore de reprendre un centre de Van den Kerkhof. Les Zèbres n'auront pas brillé par leur efficacité, mais l'important, c'était les trois points, comme le veut l'adage...