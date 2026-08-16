KV Malines KV Malines
3-3
Standard Standard
malKV Malines
staStandard
0-1
9' Bernard Nguene
0-2
24' Adnane Abid
Therence Koudou 45+4'
1-2
1-3
66' Adnane Abid
Myron van Brederode (Pen) 89'
2-3
Myron van Brederode (Pen) 90+12'
3-3
Date: 16/08/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 2
Stade: Achter de Kazerne

Incroyable : le Standard concède deux penaltys en toute fin de match et s'accroche encore à Malines

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Malines
| Commentaire
Incroyable : le Standard concède deux penaltys en toute fin de match et s'accroche encore à Malines
Photo: © photonews

Alors qu'il tenait une victoire méritée, le Standard a concédé deux penaltys dans les dernières minutes et a finalement été contraint au partage sur la pelouse de Malines, ce dimanche soir. Une nouvelle issue frustrante pour les Rouches.

Deux outsiders dans la course à l'Europe, et deux déçus de la première journée, s'affrontent ce dimanche à Malines (18h30). Le KaVé, battu à Gand, reçoit le Standard, qui avait été rejoint en fin de match par le Cercle lors de la journée inaugurale.

Par rapport à cette partie, Vincent Euvrard ne procède qu'à un seul changement dans son onze de base : Rayan Touzghar remplace Marco Ilaimaharitra, blessé, tandis que la dernière recrue des Rouches, Ryan Fosso, figure sur le banc. Du côté de Malines, les nouveaux venus, Luc Marijnissen et Leo Hjelde, sont titulaires, au même titre que Dennis Praet, tandis que Benito Raman débute la rencontre sur le banc.

Nguene ouvre le score et Abid fait rapidement le break pour le Standard

Souvent très bon en déplacement la saison dernière, le Standard est clairement la meilleure équipe du début de rencontre derrière les casernes. Sur un terrain pourtant déjà fortement abîmé, les Rouches combinent sur la droite, où certains endroits sont plus bruns que verts, et amènent rapidement le danger.

Les combinaisons entre Nielsen, Nguene et Fossey se passent bien. Le premier centre de l'Américain ne donne rien, le second trouve la tête d'Ayensa et offre au Standard son premier corner. Le troisième, dans la foulée, trouve Bernard Nguene, qui contrôle du pied gauche, se met sur son pied droit et trompe Nacho Miras. Le début de partie idéal pour les Rouches (0-1, 9e).

Nguene Bernard
© photonews

En avance dans tous les secteurs du jeu, le Standard totalise déjà sept tirs avant la demi-heure de jeu et tourne à 60 % de possession de balle. Le septième tir, c'est celui d'Adnane Abid, qui profite d'une récupération de Nielsen dans les pieds de Hammar pour gagner des mètres, armer du pied droit et tromper Miras depuis l'entrée du rectangle. Les Rouches, contrairement au week-end dernier, concrétisent leurs occasions (0-2, 24e).

Le troisième quart d'heure est marqué par la sortie sur civière du nouveau défenseur de Malines, Leo Hjelde, qui jouait son premier match pour le KaVé. Mal retombé à la suite d'un duel aérien avec Marlon Fossey, le Norvégien de 22 ans semble s'être déboîté la rotule (36e). Il est aussi marqué par la réduction du score malinoise juste avant le repos, à la suite d'une erreur de positionnement dans la défense du Standard, d'un centre de Mbasi et d'une reprise victorieuse de Koudou (1-2, 45+4e).

La latte de Marsa d'un côté, le festival d'Abid de l'autre

Il ne faut pas attendre très longtemps avant d'assister à la première très grande occasion de la deuxième période. Elle arrive d'un corner de Malines, dévié de la tête dans le paquet de joueurs et repris en première intention par Marsa. Une frappe surpuissante, venue fracasser la barre transversale d'Epolo (46e).

Alors que Malines se montre de plus en plus dangereux, avec de nombreux débordements qui font très mal à Mortensen sur son côté gauche, c'est finalement le Standard qui trouve l'ouverture pour reprendre deux buts d'avance. Remontée de balle d'Abid, relais avec Nielsen, et frappe du pied droit du Verviétois qui trompe Miras. Deux assists pour Nielsen, deux buts pour Abid et une immense respiration pour le Standard (1-3, 66e).

Abid Adnane
© photonews

Le Standard perd encore deux points dans les derniers instants !

Un véritable coup de massue sur la tête des hommes de Frederik Vanderbiest, qui ne s'en remettent jamais vraiment malgré quelques incursions dans le dernier quart d'heure, alors que le Standard passe dans un système à cinq défenseurs après la montée au jeu de Daan Dierckx en remplacement d'Alexis Trouillet.

Malines s'offre cependant un ultime espoir dans les dernières minutes, grâce à un penalty transformé par Myron Van Brederode à la suite d'une faute de main de Ryan Fosso dans la surface (2-3, 89e). Un espoir converti, puisque Malines bénéficie d'un nouveau penalty dans le temps additionnel pour une faute de Matthieu Epolo, après une intervention du VAR de plusieurs longues minutes.

Au bout du suspense, à la 101e minute, Myron Van Brederode trompe Matthieu Epolo pour la deuxième fois et offre un point inespéré à Malines contre un Standard qui aura gaspillé son avantage pour la deuxième fois en deux semaines, et qui aura beaucoup trop reculé dans les dernières minutes.

Les compositions

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KV Malines KV Malines
Miras Nacho 90' 6.3 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Decoene Massimo 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 43/57 (75.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 4/12 (33.3%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Marijnissen Luc 75' 5.9 -
  • Précision des passes: 31/42 (73.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Hjelde Leo 38' 5.3 -
  • Précision des passes: 15/22 (68.2%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Koudou Therence 80' 7.7 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 27/36 (75%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Hammar Fredrik 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 33/49 (67.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Salifou Dikeni 45' 5.8 -
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Marsa Jose 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 39/52 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
  • Précision des longs ballons: 4/11 (36.4%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Praet Dennis 80' 6.0 -
  • Précision des passes: 30/38 (78.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
van Brederode Myron ⚽ ⚽ 90' 7.0 -
  • Buts: 2
  • Coup de pied de réparation: 2
  • Précision des passes: 37/45 (82.2%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
  • Précision des centres: 1/8 (12.5%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Lohunanu-Mbasi Malcolm A 90' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Banc
Ayodele Adeshina 10' -
De Wolf Ortwin 0'  
Kireev Maxim 0'  
Bafdili Bilal 10' 6.2 -
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Raman Benito 45' 6.4 -
  • Précision des passes: 5/10 (50%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Van Meirvenne Cedric 52' 6.8 -
  • Précision des passes: 20/21 (95.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Struyf Ian 15' 6.0 -
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Corbanie Kobe 0'  
Willockx Axel 0'  
Ouahabi Amine 0'  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu   90' 5.7 6
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 7/30 (23.3%)
  • Ballons perdus: 23
Plus de stats
Fossey Marlon A 62' 6.5 6
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 14/18 (77.8%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 90' 6.1 6
  • Précision des passes: 27/33 (81.8%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim 90' 6.2 6
  • Précision des passes: 29/35 (82.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Mortensen Gustav   89' 6.3 6
  • Précision des passes: 24/30 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Touzghar Rayan 62' 6.3 6
  • Précision des passes: 29/35 (82.9%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Nielsen Casper A A 90' 7.0 6
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 25/44 (56.8%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
  • Ballons perdus: 31
Plus de stats
Trouillet Alexis 70' 6.4 6
  • Précision des passes: 36/46 (78.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Nguene Bernard 70' 7.9 6
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Dribbles réussis: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Eckert Ayensa Dennis-Yerai 90' 6.3 6
  • Précision des passes: 12/20 (60%)
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Abid Adnane ⚽ ⚽ 90' 9.6 8
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 26/33 (78.8%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Mohr Tobias 1' 5.9  
Plus de stats
Drammeh Salieu 0'  
Lawrence Henry 28' 6.0 6
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Jasper Sylvester 0'  
Pirard Lucas 0'  
Dierckx Daan 20' 6.0 6
Plus de stats
NKada Timothée 20' 6.5 6
  • Précision des passes: 5/9 (55.6%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Nsimba Bruny 0'  
Fosso Ryan   28' 5.0 5
  • Précision des passes: 13/21 (61.9%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Revivre KV Malines - Standard

présentation (du match)

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Jupiler Pro League

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Courtrai KV Courtrai 0-3 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-3 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 La Gantoise La Gantoise
KV Malines KV Malines 3-3 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 0-1 Charleroi Charleroi
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