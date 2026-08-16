Date: 16/08/2026 19:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 2
Stade: Soeverein stadion

LIVE : C'est reparti à Lommel, Charleroi pousse (0-0)

Le Sporting Charleroi se déplace chez le promu Lommel et espère enchaîner une seconde victoire d'affilée en ce début de saison.

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Classement Live
Temps   55' 9" 
52
 Seuntjens de la tête ! Sur un centre de Reyners au second poteau ! C'est dans le petit filet
49
 Grosse alerte pour Pieklak, une tête est dégagée sur la ligne
46
 remplacé Isaiah Dada-Mascoll
remplaçant Juho Talvitie
46
 remplacé Henry Oware
remplaçant Shawn Adewoye


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
44
 Encore un centre venu de la droite, capté par Pieklak
42
 ROMSAAAAAS!! Mais quelle occasion ! Van den Kerkhof envoie un centre au second poteau, le Norvégien s'élève et place sa tête à côté !
40
 Il ne se passe plus grand chose dans cette mi-temps, Charleroi a un coup de mou et Lommel gère très bien sa mi-temps
35
Lommel SK - Charleroi
34
 Belle action de Reyners qui va chercher Appuah... dont la frappe part largement au-dessus
28
 Romsaas trouve Pflücke.... c'est contré...
21
 Corner pour Lommel... Schoofs a le ballon mais Romsaas l'en dépossède et sauve Charleroi
19
 Patrick Pflücke, encore, de la tête... et vous l'aurez deviné : encore sur un centre de Mardochée Nzita ! Ils vont finir par regretter de ne pas ouvrir le score
13
 ET PFLÜCKE ENCORE ! Sur un nouveau centre de Nzita ! Sa tête au second poteau passe au-dessus !
12
 Pieklak doit intervenir sur un centre de Van den Kerkhof !
9
 Frappe de Pflücke encore, contrée
9
 Première incursion de Lommel, Dada-Mascoll est trouvé dans le rectangle mais c'est repris
5
 PFLUCKE !! Poteau ! Superbe centre de Nzita pour aller le chercher, il contrôle et reprend, ça heurte le poteau !
3
 Centre de lagauche signé Nzita, c'est dégagé en corner
1
 Et c'est parti à Lommel
1
 Hommage avant la rencontre à la fille du frère de Ralf Seuntjens, décédée lors de l'accouchement ! Une minute de silence émouvante
1
 Lommel SK - Charleroi: 0-0
Lommel SK (Lommel SK - Charleroi)
Lommel SK: Matthias Pieklak - Jason van Duiven - Timothy Eyoma - Dries Wouters - Henry Oware - Isaiah Dada-Mascoll - Joey Pelupessy - Tom Reyners - Lucas Schoofs - Stredair Appuah - Ralf Seuntjens
Banc: Nikola Ivezic - Shawn Adewoye - Juho Talvitie - Zalan Vancsa - Emile Vandecraen - Djordje Gordic - Sverre Halseth Nypan - Alexander Reumers - Mohamed Salah El Boukammiri

Charleroi (Lommel SK - Charleroi)
Charleroi: Martin Delavallee - Kevin Van Den Kerkhof - Massamba Sow - Aiham Ousou - Mardochee Nzita - Yassine Khalifi - Amine Boukamir - Antoine Bernier - Patrick Pflücke - Jakob Napoleon Romsaas - Adama Bojang
Banc: Severin Nioule - Arthur Cremer - Isaac Cisse - Freddy Mbemba - Boubakar Dembaga - Antoine Colassin - Noah Solheid - Mory Kera - Rafaël Teugels

Lommel SK Lommel SK
Pieklak Matthias 7.4  
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 3
Plus de stats
van Duiven Jason 6.9  
  • Précision des passes: 18/22 (81.8%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Eyoma Timothy 7.1  
  • Précision des passes: 39/42 (92.9%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Wouters Dries 7.0  
  • Précision des passes: 47/50 (94%)
Plus de stats
Oware Henry 6.7  
  • Précision des passes: 22/27 (81.5%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Dada-Mascoll Isaiah 7.1  
  • Précision des passes: 30/32 (93.8%)
Plus de stats
Pelupessy Joey 6.5  
  • Précision des passes: 15/17 (88.2%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Reyners Tom 7.0  
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Schoofs Lucas 6.6  
  • Précision des passes: 18/23 (78.3%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Appuah Stredair 6.7  
  • Précision des passes: 17/21 (81%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Seuntjens Ralf 6.4  
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Banc
Ivezic Nikola  
Adewoye Shawn 6.5  
Plus de stats
Talvitie Juho 6.2  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
Plus de stats
Vancsa Zalan  
Vandecraen Emile  
Gordic Djordje  
Halseth Nypan Sverre  
Reumers Alexander  
Salah El Boukammiri Mohamed  
 

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 6.7  
  • Précision des passes: 9/15 (60%)
  • Précision des longs ballons: 0/6 (0%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin 7.2  
  • Précision des passes: 24/26 (92.3%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des centres: 1/8 (12.5%)
Plus de stats
Sow Massamba 7.2  
  • Précision des passes: 21/23 (91.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Ousou Aiham 6.9  
  • Précision des passes: 43/45 (95.6%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Nzita Mardochee 7.5  
  • Précision des passes: 17/19 (89.5%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Khalifi Yassine 7.1  
  • Précision des passes: 25/26 (96.2%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Boukamir Amine 6.9  
  • Précision des passes: 20/23 (87%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Bernier Antoine 6.6  
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Pflücke Patrick 6.5  
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/5
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Romsaas Jakob Napoleon 6.6  
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Bojang Adama 6.5  
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Banc
Nioule Severin  
Cremer Arthur  
Cisse Isaac  
Mbemba Freddy  
Dembaga Boubakar  
Colassin Antoine  
Solheid Noah  
Kera Mory  
Teugels Rafaël  

Jupiler Pro League

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Courtrai KV Courtrai 0-3 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-3 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 La Gantoise La Gantoise
KV Malines KV Malines 2-3 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 0-0 Charleroi Charleroi
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