LIVE : C'est reparti à Lommel, Charleroi pousse (0-0)
Le Sporting Charleroi se déplace chez le promu Lommel et espère enchaîner une seconde victoire d'affilée en ce début de saison.
55' 9"
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52
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Seuntjens de la tête ! Sur un centre de Reyners au second poteau ! C'est dans le petit filet
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49
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Grosse alerte pour Pieklak, une tête est dégagée sur la ligne
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46
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Isaiah Dada-Mascoll
Juho Talvitie
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46
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Henry Oware
Shawn Adewoye
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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44
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Encore un centre venu de la droite, capté par Pieklak
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42
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ROMSAAAAAS!! Mais quelle occasion ! Van den Kerkhof envoie un centre au second poteau, le Norvégien s'élève et place sa tête à côté !
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40
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Il ne se passe plus grand chose dans cette mi-temps, Charleroi a un coup de mou et Lommel gère très bien sa mi-temps
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35
|
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34
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Belle action de Reyners qui va chercher Appuah... dont la frappe part largement au-dessus
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28
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Romsaas trouve Pflücke.... c'est contré...
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21
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Corner pour Lommel... Schoofs a le ballon mais Romsaas l'en dépossède et sauve Charleroi
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19
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Patrick Pflücke, encore, de la tête... et vous l'aurez deviné : encore sur un centre de Mardochée Nzita ! Ils vont finir par regretter de ne pas ouvrir le score
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13
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ET PFLÜCKE ENCORE ! Sur un nouveau centre de Nzita ! Sa tête au second poteau passe au-dessus !
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12
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Pieklak doit intervenir sur un centre de Van den Kerkhof !
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9
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Frappe de Pflücke encore, contrée
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9
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Première incursion de Lommel, Dada-Mascoll est trouvé dans le rectangle mais c'est repris
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5
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PFLUCKE !! Poteau ! Superbe centre de Nzita pour aller le chercher, il contrôle et reprend, ça heurte le poteau !
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3
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Centre de lagauche signé Nzita, c'est dégagé en corner
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1
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Et c'est parti à Lommel
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1
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Hommage avant la rencontre à la fille du frère de Ralf Seuntjens, décédée lors de l'accouchement ! Une minute de silence émouvante
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1
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Lommel SK - Charleroi: 0-0
|
Lommel SK:
Matthias Pieklak
- Jason van Duiven
- Timothy Eyoma
- Dries Wouters
- Henry Oware
- Isaiah Dada-Mascoll
- Joey Pelupessy
- Tom Reyners
- Lucas Schoofs
- Stredair Appuah
- Ralf Seuntjens
Banc:
Nikola Ivezic
- Shawn Adewoye
- Juho Talvitie
- Zalan Vancsa
- Emile Vandecraen
- Djordje Gordic
- Sverre Halseth Nypan
- Alexander Reumers
- Mohamed Salah El Boukammiri
Charleroi:
Martin Delavallee
- Kevin Van Den Kerkhof
- Massamba Sow
- Aiham Ousou
- Mardochee Nzita
- Yassine Khalifi
- Amine Boukamir
- Antoine Bernier
- Patrick Pflücke
- Jakob Napoleon Romsaas
- Adama Bojang
Banc:
Severin Nioule
- Arthur Cremer
- Isaac Cisse
- Freddy Mbemba
- Boubakar Dembaga
- Antoine Colassin
- Noah Solheid
- Mory Kera
- Rafaël Teugels
|
|
Pieklak Matthias
|
| 7.4
Matthias Pieklak @ Lommel SK - Charleroi7.4
| Stats importantes
| Temps de jeu
|52
| Buts
|0
| Assists
|0
| Arrêts
| Arrêts
|0
| Dégagements des poings
|0
| Hors-jeu
|0/0
| Ballon capté
|3
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|18/20 (90%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|4/6 (66.7%)
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Arrêts: 0
- Dégagements des poings: 0
- Ballon capté: 3
|
van Duiven Jason
|
| 6.9
Jason van Duiven @ Lommel SK - Charleroi6.9
| Stats importantes
| Temps de jeu
|52
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|2
| Interceptions
|3
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/1 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|18/22 (81.8%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/1 (100%)
| Précision des longs ballons
|0/2 (0%)
| Ballons perdus
|6
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 18/22 (81.8%)
- Passes clés: 1
- Dribbles réussis: 1/1 (100%)
- Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
|
Eyoma Timothy
|
| 7.1
Timothy Eyoma @ Lommel SK - Charleroi7.1
| Stats importantes
| Temps de jeu
|52
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|5
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/1 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|39/42 (92.9%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|5/7 (71.4%)
| Ballons perdus
|4
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 39/42 (92.9%)
- Dribbles réussis: 1/1 (100%)
|
Wouters Dries
|
| 7.0
Dries Wouters @ Lommel SK - Charleroi7.0
| Stats importantes
| Temps de jeu
|52
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|2
| Interceptions
|0
| Dégagements
|4
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|47/50 (94%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|3/5 (60%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 47/50 (94%)
|
Oware Henry
|
| 6.7
Henry Oware @ Lommel SK - Charleroi6.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|46
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|4
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|22/27 (81.5%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/1 (100%)
| Précision des longs ballons
|2/6 (33.3%)
| Ballons perdus
|7
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 22/27 (81.5%)
- Passes clés: 1
- Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
|
Dada-Mascoll Isaiah
|
| 7.1
Isaiah Dada-Mascoll @ Lommel SK - Charleroi7.1
| Stats importantes
| Temps de jeu
|46
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|2
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|30/32 (93.8%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|2
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|3/5 (60%)
| Ballons perdus
|4
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 30/32 (93.8%)
|
Pelupessy Joey
|
| 6.5
Joey Pelupessy @ Lommel SK - Charleroi6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|52
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|15/17 (88.2%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/2 (0%)
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 15/17 (88.2%)
- Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
|
Reyners Tom
|
| 7.0
Tom Reyners @ Lommel SK - Charleroi7.0
| Stats importantes
| Temps de jeu
|52
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|5
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|0/2 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|13/15 (86.7%)
| Passes clés
|2
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/1 (100%)
| Précision des longs ballons
|2/2 (100%)
| Ballons perdus
|7
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 13/15 (86.7%)
- Passes clés: 2
- Dribbles réussis: 0/2 (0%)
- Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
|
Schoofs Lucas
|
| 6.6
Lucas Schoofs @ Lommel SK - Charleroi6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|52
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|2
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|18/23 (78.3%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|8
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 18/23 (78.3%)
- Tirs cadrés: 0/2
|
Appuah Stredair
|
| 6.7
Stredair Appuah @ Lommel SK - Charleroi6.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|52
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/3 (33.3%)
| Distribution
| Précision des passes
|17/21 (81%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/2 (0%)
| Précision des longs ballons
|2/3 (66.7%)
| Ballons perdus
|9
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 17/21 (81%)
- Tirs cadrés: 0/1
- Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
- Précision des centres: 0/2 (0%)
|
Seuntjens Ralf
|
| 6.4
Ralf Seuntjens @ Lommel SK - Charleroi6.4
| Stats importantes
| Temps de jeu
|52
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|2
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|9/12 (75%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|2
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|8
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 9/12 (75%)
- Tirs cadrés: 0/1
|Banc
|
Ivezic Nikola
|
|
|
|
|
Adewoye Shawn
|
| 6.5
Shawn Adewoye @ Lommel SK - Charleroi6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|6
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|5/5 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
|
Talvitie Juho
|
| 6.2
Juho Talvitie @ Lommel SK - Charleroi6.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|6
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|5/6 (83.3%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 5/6 (83.3%)
|
Vancsa Zalan
|
|
|
|
|
Vandecraen Emile
|
|
|
|
|
Gordic Djordje
|
|
|
|
|
Halseth Nypan Sverre
|
|
|
|
|
Reumers Alexander
|
|
|
|
|
Salah El Boukammiri Mohamed
|
|
|
|
|
|
|
Delavallee Martin
|
| 6.7
Martin Delavallee @ Lommel SK - Charleroi6.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|52
| Buts
|0
| Assists
|0
| Arrêts
| Arrêts
|0
| Dégagements des poings
|0
| Hors-jeu
|1/1
| Ballon capté
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|9/15 (60%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/6 (0%)
| Ballons perdus
|6
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 9/15 (60%)
- Précision des longs ballons: 0/6 (0%)
|
Van Den Kerkhof Kevin
|
| 7.2
Kevin Van Den Kerkhof @ Lommel SK - Charleroi7.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|52
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|3
| Interceptions
|2
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/4 (25%)
| Distribution
| Précision des passes
|24/26 (92.3%)
| Passes clés
|2
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|1/8 (12.5%)
| Précision des longs ballons
|1/2 (50%)
| Ballons perdus
|17
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 24/26 (92.3%)
- Passes clés: 2
- Dribbles réussis: 1/4 (25%)
- Précision des centres: 1/8 (12.5%)
|
Sow Massamba
|
| 7.2
Massamba Sow @ Lommel SK - Charleroi7.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|29
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Distribution
| Précision des passes
|21/23 (91.3%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 21/23 (91.3%)
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
|
Ousou Aiham
|
| 6.9
Aiham Ousou @ Lommel SK - Charleroi6.9
| Stats importantes
| Temps de jeu
|52
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|2
| Dégagements
|2
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Distribution
| Précision des passes
|43/45 (95.6%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|3/5 (60%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 43/45 (95.6%)
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
|
Nzita Mardochee
|
| 7.5
Mardochee Nzita @ Lommel SK - Charleroi7.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|29
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Distribution
| Précision des passes
|17/19 (89.5%)
| Passes clés
|3
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|3/5 (60%)
| Précision des longs ballons
|4/6 (66.7%)
| Ballons perdus
|5
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 17/19 (89.5%)
- Passes clés: 3
- Tirs cadrés: 0/1
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
|
Khalifi Yassine
|
| 7.1
Yassine Khalifi @ Lommel SK - Charleroi7.1
| Stats importantes
| Temps de jeu
|29
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|25/26 (96.2%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|2/2 (100%)
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 25/26 (96.2%)
- Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
|
Boukamir Amine
|
| 6.9
Amine Boukamir @ Lommel SK - Charleroi6.9
| Stats importantes
| Temps de jeu
|29
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|20/23 (87%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/2 (50%)
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 20/23 (87%)
- Passes clés: 1
|
Bernier Antoine
|
| 6.6
Antoine Bernier @ Lommel SK - Charleroi6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|29
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|5/5 (100%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/2 (50%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Passes clés: 1
- Tirs cadrés: 0/1
|
Pflücke Patrick
|
| 6.5
Patrick Pflücke @ Lommel SK - Charleroi6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|29
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|5
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|1
| Distribution
| Précision des passes
|9/12 (75%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/3 (0%)
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|6
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 9/12 (75%)
- Passes clés: 1
- Tirs cadrés: 0/5
- Tirs sur le cadre: 1
- Précision des centres: 0/3 (0%)
|
Romsaas Jakob Napoleon
|
| 6.6
Jakob Napoleon Romsaas @ Lommel SK - Charleroi6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|29
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|10/11 (90.9%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|1/1 (100%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 10/11 (90.9%)
- Passes clés: 1
|
Bojang Adama
|
| 6.5
Adama Bojang @ Lommel SK - Charleroi6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|29
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/2 (50%)
| Distribution
| Précision des passes
|4/7 (57.1%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|5
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 4/7 (57.1%)
- Tirs cadrés: 0/1
- Dribbles réussis: 1/2 (50%)
|Banc
|
Nioule Severin
|
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Cremer Arthur
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Cisse Isaac
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Mbemba Freddy
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Dembaga Boubakar
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Colassin Antoine
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Solheid Noah
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Kera Mory
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Teugels Rafaël
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