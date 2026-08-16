LIVE : C'est reparti à Lommel, Charleroi pousse (0-0)

52

Seuntjens de la tête ! Sur un centre de Reyners au second poteau ! C'est dans le petit filet



49

Grosse alerte pour Pieklak, une tête est dégagée sur la ligne



46

Isaiah Dada-Mascoll

Juho Talvitie





46

Henry Oware

Shawn Adewoye





44

Encore un centre venu de la droite, capté par Pieklak



42

ROMSAAAAAS!! Mais quelle occasion ! Van den Kerkhof envoie un centre au second poteau, le Norvégien s'élève et place sa tête à côté !



40

Il ne se passe plus grand chose dans cette mi-temps, Charleroi a un coup de mou et Lommel gère très bien sa mi-temps



35







34

Belle action de Reyners qui va chercher Appuah... dont la frappe part largement au-dessus



28

Romsaas trouve Pflücke.... c'est contré...



21

Corner pour Lommel... Schoofs a le ballon mais Romsaas l'en dépossède et sauve Charleroi



19

Patrick Pflücke, encore, de la tête... et vous l'aurez deviné : encore sur un centre de Mardochée Nzita ! Ils vont finir par regretter de ne pas ouvrir le score



13

ET PFLÜCKE ENCORE ! Sur un nouveau centre de Nzita ! Sa tête au second poteau passe au-dessus !



12

Pieklak doit intervenir sur un centre de Van den Kerkhof !



9

Frappe de Pflücke encore, contrée



9

Première incursion de Lommel, Dada-Mascoll est trouvé dans le rectangle mais c'est repris



5

PFLUCKE !! Poteau ! Superbe centre de Nzita pour aller le chercher, il contrôle et reprend, ça heurte le poteau !



3

Centre de lagauche signé Nzita, c'est dégagé en corner



1

Et c'est parti à Lommel



1

Hommage avant la rencontre à la fille du frère de Ralf Seuntjens, décédée lors de l'accouchement ! Une minute de silence émouvante



1

Lommel SK - Charleroi: 0-0



