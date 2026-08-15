Suis Union SG - Zulte Waregem en live sur Walfoot.be à partir de 16:00.
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Date: 15/08/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 2
Stade: Joseph Marien stadion
Chambaere confirmé, plusieurs cadres ménagés ? La composition probable de l'Union contre Zulte Waregem
Chambaere confirmé, plusieurs cadres ménagés ? La composition probable de l'Union contre Zulte Waregem

L'Union Saint-Gilloise retrouve son parc Duden à l'occasion de la réception de Zulte Waregem ce samedi. David Hubert remaniera-t-il ses troupes après le match énergivore de mardi à Bodø/Glimt ?

La première de la saison au Parc Duden ne pouvait sans doute pas mieux tomber après la cruelle désillusion tombée en toute fin de prolongation à Bodø/Glimt mardi soir. Il sera intéressant de suivre la réaction du groupe.

Autre inconnue, la composition de cette après-midi contre Zulte Waregem. A commencer par le poste de gardien. David Hubert avait été assez clair il y a une semaine, confirmant que Vic Chambaere serait titulaire à Westerlo et à Bodø/Glimt. Hervé Koffi débutera-t-il pour la première fois aujourd'hui ? Cela n'est pas impossible, mais ce serait un coup dur porté à Chambaere après son très gros match de mardi.

Un onze de base assez incertain

En défense, il faudra surveiller l'état physique de Massiré Sylla, qui a terminé le match contre Bodø/Glimt sur une jambe. Même constat pour Adem Zorgane dans l'entrejeu : l'Algérien n'a pris part à sa première séance collective que lundi et est encore loin d'être à 100%.

D'autres cadres pourraient être ménagés après leur débauche de mardi, on pense notamment à un Guilherme qui a été au bout du bout à l'Aspmyra Stadion.


La composition probable de l'Union : Chambaere - Mac Allister, Leysen, Havenaar - Patris, Van de Perre, Schoofs, Niang - Mofokeng, Florucz, Fuseini

Prono Union SG - Zulte Waregem

Union SG gagne
Union SG Union SG gagne Partage Zulte Waregem Zulte Waregem gagne
94.94% 3.89% 1.17%
Les plus populaires
3-1
(60x)		 2-0
(56x)		 2-1
(49x)

Comparatif Union SG - Zulte Waregem

Classement

7
6

Points

3
3

Gagner

1
1

Buts inscrits

5
2

Buts reçus

1
1

Cartes jaunes

2
1

face-à-face remportés

8
1
2
20/12 20:45 Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
03/12 20:30 Union SG Union SG 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
01/11 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
05/02 19:15 Union SG Union SG 4-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
04/09 21:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-3 Union SG Union SG
15/12 18:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 Union SG Union SG
18/09 18:30 Union SG Union SG 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
26/06 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-4 Union SG Union SG
17/05 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Union SG Union SG
20/04 18:00 Union SG Union SG 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/09 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Union SG Union SG

Jupiler Pro League

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Courtrai KV Courtrai 18:15 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 20:45 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 20:45 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 16/08 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16/08 La Gantoise La Gantoise
KV Malines KV Malines 16/08 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 16/08 Charleroi Charleroi
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