L'Union déroule en fin de match et en passe quatre à un Zulte apathique

L'Union n'a pas eu besoin de forcer son talent pour venir à bout de Zulte Waregem (4-0).

Pour cette rencontre du dimanche soir, Karel Geraerts décidait de titulariser Yorbe Vertessen. Nilsson, décisif en semaine contre l'Antwerp en Coupe, glissait sur le banc. Lapoussin laissait lui aussi sa place, à Adingra. En défense, Machida et Sykes étaient alignés tandis que Puertas débutait au milieu du jeu.

Mbaye Leye devait faire face à plusieurs absences et décidait également de remanier son effectif. Sans Fadera, Gano ou Ndour, il laissait également Vossen et Vormer sur le banc.

Probablement motivés par les émouvants adieux de Dante Vanzeir au Parc Duden, les Saint-Gillois prenaient d'emblée le jeu à leur compte et étouffaient cette équipe de Zulte. Vertessen (3e) puis Nieuwkoop (5e) testaient Bossut, puis le premier but tombait déjà. Vertessen se montrait altruiste et décalait parfaitement Puertas. L'Hispano-suisse trompait Bossut, et déjà un choix payant pour Geraerts (9e).

Zulte Waregem était dans les cordes et l'Union voulait en profiter. En quelques minutes, Adingra et Lynen mettaient le feu dans la défense flandrienne. La plus grosse occasion, c'était pour Boniface qui croisait à peine trop son tir et effleurait le poteau (13e) .

L'Union baissait ensuite un peu en intensité mais continuait à dominer. Zulte gardait un peu plus le ballon, tentait de construire mais était sans inspiration. Sur un contre éclair, Teuma obligeait Bossut à sortir un arrêt déterminant (40e). 1-0 à la pause, et l'Essevee pouvait largement s'estimer heureux de n'être mené que d'une longueur.

L'Union au petit trot, avant de dérouler

L'Union débutait sa seconde mi-temps avec l'objectif de se mettre à l'abri. Vertessen, assez actif depuis le début du match, donnait déjà sa deuxième passe décisive de la soirée. Le joueur prêté par le PSV récupérait lui-même le cuir, se portait vers l'avant, décalait bien Boniface qui en avait vu des plus difficiles et faisait le break (55e).

L'Union se mettait alors en mode gestion, tandis que Zulte-Waregem n'arrivait toujours pas à solliciter Moris. Même les entrées de Vormer et Vossen n'y changeront pas grand-chose.

Les Bruxellois se faisaient plaisir sans se forcer et le pauvre Bossut vivait une soirée plutôt mouvementée. Teuma de loin et Adingra grâce à ses passements de jambe dévastateurs faisaient passer un mauvais quart d'heure à la défense de l'Essevee.

Tous deux montés au jeu peu de temps auparavant, Lapoussin et Nilsson se mettaient pourtant en évidence. Le Suédois était à la réception d'un bon centre de l'ailier, remisé par un Nieuwkoop très actif offensivement (3-0, 81e).

Zulte n'y était plus et multipliait les erreurs derrière. Miroshi remisait de manière totalement kamikaze et obligeait Bossut à sortir en catastrophe. Dans la foulée, Vormer perdait un ballon à l'entrée du dernier tiers, Teuma récupérait et tirait instinctivement. Sa frappe terminait en pleine lucarne (4-0, 89e).

L'Union fait la bonne opération du week-end après le nul entre Bruges et l'Antwerp. Zulte retombe dans ses travers et enchaîne - en comptant le match de Coupe face à Malines - sa troisième défaite de rang.