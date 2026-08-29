Un samedi soir seul en tête ! Dans la douleur, Charleroi réussit le quatre à la suite

Charleroi est parvenu à enchaîner une quatrième victoire de rang en s'imposant 1-3 à Courtrai. Les phases arrêtées ont encore été précieuses, assurant aux Zèbres de finir ce samedi en tête, avant le match du Club de Bruges à Gand demain après-midi.

Après ses trois premières victoires, Charleroi avait l'occasion de réaliser un joli 12 sur 12. Mais pour cela il fallait s'imposer au Stade des Eperons d'Or de Courtrai. Jamais un déplacement évident, surtout quand votre capitaine manque à l'appel.

Aiham Ousou a en effet dû faire l'impasse sur la rencontre, souffrant légèrement des adducteurs. Malgré ce coup dur, le début de match est bien à l'avantage des Zèbres, avec un pressing dangereux d'Aurélien Scheidler (qui réclamait en vain un penalty) après cinq minutes, et une première frappe cadrée de Patrick Pflücke dans la foulée.

Charleroi privé d'un penalty

Courtrai a toutefois serré le jeu, profitant des montées de Kevin Van den Kerkhof pour lancer Thierry Ambrose dans son dos, sans que le centre du Guadeloupéen ne trouve preneur. Après 20 minutes, c'est dans l'autre rectangle que cela a chauffé, avec un centre d'Antoine Bernier renvoyé du bras par Rudy Kohon.

🤔 | Le Sporting Charleroi réclame un penalty, mais l’arbitre et le VAR ne bronchent pas. ✋💢 #KVKCHA pic.twitter.com/8gFrPGiGs6 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) August 29, 2026

Tout Charleroi a réclamé un penalty, l'intervention du défenseur français était plus que limite. Le VAR a revisionné l'action mais n'a pas invité Wesli De Cremer à accorder de penalty.





Après une petite période d'accalmie, le match s'est emballé à la demi-heure, avec une frappe de Jakob Romsaas dans un angle fermé pour relancer les hostilités. On est ensuite passé d'un rectangle à l'autre, avec une situation gâchée par Shandre Campbell débouchant sur un contre carolo auquel Marko Ilic a mis fin devant Patrick Pflücke.

Les montées de Van den Kerkhof, avec tous les risques qu'elles comportent

Ce n'était que partie remise pour Charleroi, qui a été récompensé de ses prises d'initiative par un but limpide, orchestré par Antoine Bernier et Kévin Van den Kerkhof sur le côté droit, le centre du dernier cité était parfait pour Aurélien Scheidler, qui est arrivé lancé au premier poteau pour placer les siens aux commandes.

Le premier but de la saison du Français n'a toutefois pas suffi pour regagner les vestiaires en tête. Après deux tentatives de Koyalipou, Courtrai a concrétisé sa bonne fin de première mi-temps en égalisant sur une nouvelle bonne prise de la profondeur dans le dos de Van den Kerkhof. Cette fois, son centre a trouvé preneur, c'est Shandre Campbell qui s'est invité au marquoir, 1-1 au repos.

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Pas de changement pour reprendre, mais bien une réaction carolo : profitant d'un centre de Van den Kerkhof mal repoussé, Patrick Pflücke a armé, poussant Marko Ilic à la parade. Mais les Zèbres ont ensuite été refroidis par la sortie d'Antoine Bernier, victime d'un claquage sur une reprise de volée.

Courtrai en a profité pour prendre l'ascendant dans le jeu. Les ballons chauds se sont multipliés dans le box de Koné, qui a dû intervenir deux fois en 30 secondes face à Koyalipou.

Les Kerels ne profitent pas de leur temps fort

Mais dans ses moments creux, Charleroi a bel et bien les phases arrêtées dans son arsenal pour refaire surface. Là où Aiham Ousou avait débloqué la rencontre face à Malines sur corner, c'est Cheick Keita qui a fait mouche sur un coup franc parfaitement donné par Jakob Romsaas (66e, 1-2).

Un but qui a redonné de l'allant aux Zèbres, qui réclamaient à nouveau un penalty, cette fois pour un accrochage de Campbell sur Colassin. Mais toujours sans intervention de l'arbitre principal ou du VAR.

C'est qu'un troisième but aurait fait du bien aux visiteurs, qui ont subi la pression de Courtrai pendant tout le dernier quart d'heure. Replié dans son rectangle, Charleroi s'est tout de même définitivement rassuré en partant à 4 contre 2 en contre. C'est Antoine Colassin, bien servi par Adama Bojang, qui a plié la rencontre en toute fin de temps réglementaire. 1-3, score final : le Sporting conforte sa place en tête du classement, il ne peut être rejoint que par le Club de Bruges, qui joue demain à Gand.