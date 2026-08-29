Date: 29/08/2026 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 4
Stade: Guldensporenstadion
Un samedi soir seul en tête ! Dans la douleur, Charleroi réussit le quatre à la suite
Un samedi soir seul en tête ! Dans la douleur, Charleroi réussit le quatre à la suite
Photo: © photonews

Charleroi est parvenu à enchaîner une quatrième victoire de rang en s'imposant 1-3 à Courtrai. Les phases arrêtées ont encore été précieuses, assurant aux Zèbres de finir ce samedi en tête, avant le match du Club de Bruges à Gand demain après-midi.

Après ses trois premières victoires, Charleroi avait l'occasion de réaliser un joli 12 sur 12. Mais pour cela il fallait s'imposer au Stade des Eperons d'Or de Courtrai. Jamais un déplacement évident, surtout quand votre capitaine manque à l'appel.

Aiham Ousou a en effet dû faire l'impasse sur la rencontre, souffrant légèrement des adducteurs. Malgré ce coup dur, le début de match est bien à l'avantage des Zèbres, avec un pressing dangereux d'Aurélien Scheidler (qui réclamait en vain un penalty) après cinq minutes, et une première frappe cadrée de Patrick Pflücke dans la foulée.

Charleroi privé d'un penalty

Courtrai a toutefois serré le jeu, profitant des montées de Kevin Van den Kerkhof pour lancer Thierry Ambrose dans son dos, sans que le centre du Guadeloupéen ne trouve preneur. Après 20 minutes, c'est dans l'autre rectangle que cela a chauffé, avec un centre d'Antoine Bernier renvoyé du bras par Rudy Kohon.

Tout Charleroi a réclamé un penalty, l'intervention du défenseur français était plus que limite. Le VAR a revisionné l'action mais n'a pas invité Wesli De Cremer à accorder de penalty.

Après une petite période d'accalmie, le match s'est emballé à la demi-heure, avec une frappe de Jakob Romsaas dans un angle fermé pour relancer les hostilités. On est ensuite passé d'un rectangle à l'autre, avec une situation gâchée par Shandre Campbell débouchant sur un contre carolo auquel Marko Ilic a mis fin devant Patrick Pflücke.

Les montées de Van den Kerkhof, avec tous les risques qu'elles comportent

Ce n'était que partie remise pour Charleroi, qui a été récompensé de ses prises d'initiative par un but limpide, orchestré par Antoine Bernier et Kévin Van den Kerkhof sur le côté droit, le centre du dernier cité était parfait pour Aurélien Scheidler, qui est arrivé lancé au premier poteau pour placer les siens aux commandes.

Le premier but de la saison du Français n'a toutefois pas suffi pour regagner les vestiaires en tête. Après deux tentatives de Koyalipou, Courtrai a concrétisé sa bonne fin de première mi-temps en égalisant sur une nouvelle bonne prise de la profondeur dans le dos de Van den Kerkhof. Cette fois, son centre a trouvé preneur, c'est Shandre Campbell qui s'est invité au marquoir, 1-1 au repos.

Pflücke Patrick - Khalifi Yassine
© photonews

Pas de changement pour reprendre, mais bien une réaction carolo : profitant d'un centre de Van den Kerkhof mal repoussé, Patrick Pflücke a armé, poussant Marko Ilic à la parade. Mais les Zèbres ont ensuite été refroidis par la sortie d'Antoine Bernier, victime d'un claquage sur une reprise de volée.

Courtrai en a profité pour prendre l'ascendant dans le jeu. Les ballons chauds se sont multipliés dans le box de Koné, qui a dû intervenir deux fois en 30 secondes face à Koyalipou.

Les Kerels ne profitent pas de leur temps fort

Mais dans ses moments creux, Charleroi a bel et bien les phases arrêtées dans son arsenal pour refaire surface. Là où Aiham Ousou avait débloqué la rencontre face à Malines sur corner, c'est Cheick Keita qui a fait mouche sur un coup franc parfaitement donné par Jakob Romsaas (66e, 1-2).

Un but qui a redonné de l'allant aux Zèbres, qui réclamaient à nouveau un penalty, cette fois pour un accrochage de Campbell sur Colassin. Mais toujours sans intervention de l'arbitre principal ou du VAR.

C'est qu'un troisième but aurait fait du bien aux visiteurs, qui ont subi la pression de Courtrai pendant tout le dernier quart d'heure. Replié dans son rectangle, Charleroi s'est tout de même définitivement rassuré en partant à 4 contre 2 en contre. C'est Antoine Colassin, bien servi par Adama Bojang, qui a plié la rencontre en toute fin de temps réglementaire. 1-3, score final : le Sporting conforte sa place en tête du classement, il ne peut être rejoint que par le Club de Bruges, qui joue demain à Gand.

Les compositions

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KV Courtrai KV Courtrai
Ilić Marko 90' 5.96 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
Plus de stats
Ruyssen Gilles 90' 6.35 -
  • Précision des passes: 34/39 (87.2%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Ndjeungoue James 90' 6.51 -
  • Précision des passes: 48/55 (87.3%)
Plus de stats
Kohon Rudy   90' 5.39 -
  • Précision des passes: 44/54 (81.5%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Mehssatou Nayel 82' 6.06 -
  • Précision des passes: 24/29 (82.8%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Masui Ken 59' 6.02 -
  • Précision des passes: 15/16 (93.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Lambert Boris 72' 5.57 -
  • Précision des passes: 17/24 (70.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Dejaegere Brecht 90' 6.45 -
  • Précision des passes: 30/38 (78.9%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Campbell Shandre 82' 6.93 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 21/26 (80.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Koyalipou Goduine 72' 6.38 -
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 3/5
Plus de stats
Ambrose Thierry A 90' 7.25 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 29/34 (85.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 3/6 (50%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Banc
Murray-Campbell Harrison 8' 5.92  
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
Plus de stats
Podgoreanu Suf 8' 6.28  
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
de Vlaeminck Ebbe 0'  
De Smet Lenn 0'  
Fofana Mohamed 0'  
Van Landschoot Jellert 31' 6.58 -
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Adinany Bryan 18' 6.21 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Philips Anthony 20' -
Ogbuehi Sixtus 0'  
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 7.57 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 5/11 (45.5%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin A 90' 7.25 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 38/44 (86.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Keita Cheick 90' 7.43 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 26/30 (86.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Sow Massamba 90' 7.09 -
  • Précision des passes: 46/49 (93.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Nzita Mardochee 90' 6.52 -
  • Précision des passes: 30/41 (73.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Khalifi Yassine 86' 6.47 -
  • Précision des passes: 47/54 (87%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Boukamir Amine 63' 6.29 -
  • Précision des passes: 35/42 (83.3%)
Plus de stats
Pflücke Patrick 63' 6.59 -
  • Précision des passes: 13/17 (76.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Romsaas Jakob Napoleon A 90' 7.12 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 28/38 (73.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Bernier Antoine   53' 6.21 -
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien 86' 8.08 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 12/17 (70.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Banc
Delavallee Martin 0'  
Bojang Adama A 4' 6.89  
  • Assists: 1
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Cisse Isaac 27' 5.91 -
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Mbemba Freddy 37' 6.7 -
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Dembaga Boubakar 0'  
Colassin Antoine 27' 7.66 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 4/9 (44.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Solheid Noah 4' 6.31  
Plus de stats
Kera Mory 0'  
Teugels Rafaël 0'  
Revivre KV Courtrai - Charleroi

Jupiler Pro League

 Journée 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-2 KV Malines KV Malines
KV Courtrai KV Courtrai 1-3 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 0-1 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 30/08 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 30/08 STVV STVV
Union SG Union SG 30/08 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 30/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
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