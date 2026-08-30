Date: 30/08/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 4
Stade: Joseph Marien stadion

L'Union Saint-Gilloise accueille Anderlecht en cette fin d'après-midi. Qui sortira vainqueur de ce premier derby bruxellois de la saison ?

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Classement Live
Temps   Mi-temps 
Scott Crabbé depuis le Parc Duden


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+2
 Anderlecht tout proche du 2-1 !
Sikan arrive en bout de course face à Koffi, le contourne du bout de la godasse mais ne peut pas conclure
45
 Biondic ! L'Union fait 2-0
Action limpide pour lancer Biondic en profondeur, l'Allemand crochète Maamar et fait mouche avec un envoi dévié par Biancone, c'est déjà 2-0. Le VAR valide le but malgré ce qui aurait pu être une faute offensive de Zeneli !
44

But 		But de Mateo Biondic
43
 Nga Kana juste à côté !
Réaction anderlechtoise, le ballon n'est pas dégagé par l'Union, Nga Kana le reçoit à l'entrée de la surface mais place de peu à côté
41
 Nouveau tir de Zeneli
Encore un deuxième ballon gagné par l'Union sur une phase arrêté, cette fois Zeneli ne cadre pas
38
 Zeneli ! L'Union passe devant !
Sur un nouveau corner, le second ballon revient à Guilherme, qui dépose une merveille de centre dans l'espace pour Zeneli. Le Suédois sent bien le coup et fait 1-0 de la tête !
38

But 		But de Besfort Zeneli (Guilherme Smith)
35
 Deux corners pour l'Union
La défense anderlechtoise se dégage
31
 Sikan encore hors-cadre
Nouveau coup franc à l'entrée de la surface, avec le même résultat qu'il y a deux minutes
30
  Carte jaune pour Massiré Sylla
29
 Nouveau débordement de Guilherme
Maamar a du mal contre le Brésilien, dont le centre est renvoyé par Coosmeans
26
 Coup franc de Sikan
L'Ukrainien n'est pas aussi en veine que contre Hammarby, dans une position similaire
23
 Corner saint-gillois
Excellent ballon de Zeneli, Sylla reprend de peu à côté
20
 Reconversion unioniste
Patris joue bien le coup, Zeneli un peu moins. Cela se conclut par un centre dans les gants de Coosemans
20
 Reconversion unioniste
Patris joue bien le coup, Zeneli un peu moins. Cela se conclut par un centre dans les gants de Coosemans
16
 Centre de Guilherme
Coosemans capte en deux temps
13
 Rodriguez dans le filet latéral
Récupération haute de l'Union, qui monte en puissance
12
 Et maintenant un arrêt de Coosemans
Zeneli crochète et s'ouvre une fenêtre de tir, le ballon arrive entre dans les jambes de Coosemans, qui les ferme juste à temps
11
 Guilherme percute
Le Brésilien passe une première fois mais se heurte à Ambros
10
 Contre anderlechtois
Centre d'Nga Kana dans les gants de Koné
7
 Premier arrêt de Koffi
Perte de balle de Zorgane, Maamar plonge dans le dos de Kričfaluši et croise sa frappe, Koffi doit se coucher
6
 Anderlecht en possession
Ballon en profondeur vers Nga Kana, signalé hors-jeu
4
 Coup franc unioniste
Zeneli joue le coup directement mais ne surprend pas Coosemans
2
 Van de Perre au sol
Premier contact très dur, le milieu de terrain reste au sol, il finit par se relever difficilement
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Union SG - Anderlecht: 0-0
18:28
 Les joueurs montent sur le terrain
Grosse ambiance au Parc Duden
17:47
 Anderlecht garde le même onze
Vitor Bruno aligne son équipe type, avec Nga Kana. Antman et Winkler restent sur le banc, Bentayeb intègre le groupe pour la première fois
17:46
 Kričfaluši en défense
Première titularisation pour le Tchèque, Havenaar est sur le banc. On note aussi le retour d'Anouar Ait El Hadj sur la feuille de match
17:42
 Hubert change son duo d'attaque
Fuseini n'est pas sur la feuille de match, Florucz est sur le banc. C'est le duo Biondic - Rodriguez qui débute
Union SG (Union SG - Anderlecht)
Union SG: Hervé Koffi - Kevin Mac Allister - Massiré Sylla - Ondrej Kricfalusi - Louis Patris - Adem Zorgane - Kamiel Van de Perre - Besfort Zeneli - Guilherme Smith - Kevin Rodriguez - Mateo Biondic
Banc: Vic Chambaere - Anouar Ait El Hadj - Ivan Pavlic - Rob Schoofs - Giorgi Kavlashvili - Denzel De Roeve - Darius Olaru - Raul Florucz - Relebohile Mofokeng - Nikki Havenaar

Anderlecht (Union SG - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Giulian Biancone - Léo Pétrot - Ludwig Augustinsson - Marco Kana - Enric Llansana - Joshua Nga Kana - Lukas Ambros - Danylo Sikan - Mihajlo Cvetkovic
Banc: Zoumana Keita - Moussa N'Diaye - Marten Winkler - Oliver Antman - Tawfik Bentayeb - Justin Heekeren - Kaïs Barry - Noa Ojea - Basile Vroninks - Noah Kalonji - Tristan Degreef
17:13
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour ce match entre Saint-Gillois et Anderlechtois

 Carte jaune pour Giulian Biancone

Union SG Union SG
Koffi Hervé 7.1  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
Plus de stats
Mac Allister Kevin 6.7  
  • Précision des passes: 11/14 (78.6%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Sylla Massiré 6.5  
  • Précision des passes: 15/16 (93.8%)
Plus de stats
Kricfalusi Ondrej 6.2  
  • Précision des passes: 14/18 (77.8%)
Plus de stats
Patris Louis 6.6  
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Zorgane Adem 6.6  
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel 6.7  
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
Plus de stats
Zeneli Besfort 7.1  
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Smith Guilherme 6.8  
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Rodriguez Kevin 6.5  
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
Plus de stats
Biondic Mateo 6.1  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic  
Ait El Hadj Anouar  
Pavlic Ivan  
Schoofs Rob  
Kavlashvili Giorgi  
De Roeve Denzel  
Olaru Darius  
Florucz Raul  
Mofokeng Relebohile  
Havenaar Nikki  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 7.1  
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Maamar Ali 6.0  
  • Précision des passes: 2/7 (28.6%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Biancone Giulian 6.6  
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
Plus de stats
Pétrot Léo 6.6  
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 6.1  
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
Plus de stats
Kana Marco 6.7  
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Llansana Enric 6.5  
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
Plus de stats
Nga Kana Joshua 6.4  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Ambros Lukas 6.8  
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Sikan Danylo 6.5  
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo 6.4  
Plus de stats
Banc
Keita Zoumana  
N'Diaye Moussa  
Winkler Marten  
Antman Oliver  
Bentayeb Tawfik  
Heekeren Justin  
Barry Kaïs  
Ojea Noa  
Vroninks Basile  
Kalonji Noah  
Degreef Tristan  

présentation (du match)

Plusieurs questions pour David Hubert, Bentayeb disponible : les compos probables d'Union - Anderlecht
Plusieurs questions pour David Hubert, Bentayeb disponible : les compos probables d'Union - Anderlecht
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise accueille Anderlecht pour le premier derby bruxellois de la saison. Quelles compositions attendre au coup d'envoi ?

Le match de ce début de soirée opposera deux équipes qui ont vécu des derniers jours assez contrastés. Là où Anderlecht a entretenu sa dynamique de victoires contre le Kairat Almaty en barrage d'Europa League, l'Union Saint-Gilloise a eu deux semaines sans match, permettant à David Hubert d'opérer quelques ajustements.

Le week-end dernier, il a notamment testé Ondřej Kričfaluši en défense centrale aux côtés de Massiré Sylla et Kevin Mac Allister lors de l'amical remporté 6-3 contre Louvain. Un indice sur la présence du Tchèque au détriment de Nikky Havenaar ?

Un derby qui promet

Dans l'entrejeu, Adem Zorgane semble avoir retrouver son état de forme, il devrait être en état de reprendre sa place. Il sera intéressant de voir qui sera aligné à ses côtés : Rob Schoofs brille par son intelligence de jeu, Besfort Zeneli et Darius Olaru sont moins en veine depuis le début de saison. En pointe, il faudra aussi surveiller l'importance accordée à Mateo Biondic, auteur d'un triplé lors de ce match contre OHL.

Côté anderlechtois, Vitor Bruno a aussi le choix des armes, d'autant plus que la nouvelle recrue Tawfik Bentayeb est désormais qualifiée. Le Portugais pourrait donc être tenté d'aligner le même onze que jeudi, même si des garçons comme Marten Winkler et Oliver Antman poussent pour une place dans l'équipe.

Les compositions probables :

Union : Koffi - Mac Allister, Sylla, Kričfaluši - Patris, Van de Perre, Zorgane, Schoofs, Guilherme - Florucz, Fuseini

Anderlecht : Coosemans - Maamar, Biancone, Pétrot, Augustinsson - Kana, Llansana, Ambros - Nga Kana, Sikan, Cvetkovic

Jupiler Pro League

 Journée 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-2 KV Malines KV Malines
KV Courtrai KV Courtrai 1-3 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-1 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 1-2 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 2-1 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 1-4 STVV STVV
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
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