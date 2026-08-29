Presque parti, puis décisif : le Standard gagne à Louvain sur un but de Dennis Ayensa

Auteur d'un très bon début de rencontre, le Standard a oublié de faire le break avant de subir des vagues louvanistes pendant une bonne partie de la rencontre. Dennis Ayensa, juste après sa montée au jeu, a toutefois su rendre l'avance à des Rouches qui ne l'ont plus jamais perdue. Deuxième victoire de rang pour le Standard, qui se place dans le bon wagon et laisse OHL dans le bas du classement.

Rencontre de quatrième journée de Jupiler Pro League entre OHL et le Standard. Chez les Rouches, Vincent Euvrard titularise le onze de base attendu, avec Marlon Fossey qui retrouve sa place sur le couloir droit et Bernard Nguene qui prend celle de Dennis Ayensa, sur le banc après son transfert avorté. Un banc sur lequel on retrouve Laurens Goemaere, de retour de blessure, mais pas Timothé Nkada, absent du groupe.

Un penalty de Nielsen après une erreur défensive de Louvain

En cette venteuse soirée de fin de mois d'août, le premier quart d'heure n'apporte que peu de spectacle. Mis à part des phases de possession de part et d'autre, il n'y a qu'une seule véritable occasion à se mettre sous la dent. Elle est créée par Drammeh, qui récupère un ballon dans les pieds d'un Nyakossi distrait. Le Gambien glisse à Nguene, poussé par Dussenne dans le rectangle. Nielsen convertit le penalty, à contre-pied (0-1, 9e).

D'abord bien en place défensivement, le Standard ne s'offre pas énormément d'opportunités, mais assez, normalement, pour faire le break. Abid enlève trop sa frappe sur une remise de Drammeh après une ouverture de Karamoko (22e), Touzghar lobe subtilement Van den Heuvel après des déviations d'Abid et Nguene, mais trouve la latte et est signalé hors-jeu (24e), et Abid, encore lui, est lancé par Nielsen, mais trouve le portier d'OHL (27e).

C'est ensuite Louvain qui entre enfin dans son match et qui pose des problèmes à la défense liégeoise. Un très grand nombre de centres viennent du côté de Mortensen, le ballon voyage trop facilement devant le rectangle et les Rouches sont de plus en plus acculés. Ils peuvent néanmoins s'en remettre à la maladresse offensive des Louvanistes pour conserver leur avantage.





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Les Rouches logiquement punis, Ayensa remet les pendules à l'heure

Le Standard va reprendre la deuxième mi-temps comme il avait commencé la première plutôt que de continuer à subir les vagues de Louvain, se dit-on à la pause. La première minute après la reprise nous donne déjà tort. Le tir d'Ikwuemesi est contré, puis Epolo doit intervenir pour la première fois de la partie sur la reprise d'Oscar Gil (46e).

Pas meilleur au fur et à mesure de la rencontre, le Standard finit par concéder l'inévitable : l'égalisation. Balikwisha passe trop facilement Trouillet sur le côté droit et centre. Dos au but, Ikwuemesi joue avec son corps et remet vers Wouter George, qui frappe en un temps et trompe Epolo en trouvant le coin du but (1-1, 66e).

Cette fois, voilà les Rouches obligés de sortir pour s'en sortir dans cette partie. Ils le font dès le coup d'envoi. Louvain n'est pas très attentif, Trouillet et Abid se trouvent, le Verviétois lance Ayensa, tout juste monté au jeu, dans le dos d'un Dussenne peu attentif. L'international iranien ne manque pas son face-à-face et part célébrer avec le kop liégeois quelques jours après son départ avorté vers la Turquie (1-2, 68e).

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Le Standard souffre, mais prend les trois points à Louvain

Une reprise de commandes après laquelle Vincent Euvrard tente de sécuriser le rectangle de son équipe. Le Standard passe à cinq défenseurs, avec Dierckx qui remplace Nguene. Ayensa et Abid demeurent les seuls offensifs, Lawrence et Mortensen tentent d'apporter leur pierre à l'édifice.

Le Standard recule au fur et à mesure que les minutes s'égrènent et ne montre pas les signes les plus rassurants dans ces dernières minutes. En contre, Abid a l'occasion de tuer la rencontre, mais prend beaucoup, beaucoup trop de temps avant son dernier geste (87e).

Résistants, les Rouches s'en sortent et décrochent une deuxième victoire de rang, une première à l'extérieur cette saison. Le Standard est virtuellement troisième en attendant les autres résultats, tandis que Louvain, qui a encore touché la latte dans le temps additionnel, n'a pas encore gagné le moindre point, au même titre que Westerlo et Courtrai.