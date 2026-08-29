Date: 29/08/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 4
Stade: King Power at Den Dreef

Presque parti, puis décisif : le Standard gagne à Louvain sur un but de Dennis Ayensa

Loïc Woos
Loïc Woos depuis le Den Dreef Stadion
| Commentaire
Presque parti, puis décisif : le Standard gagne à Louvain sur un but de Dennis Ayensa
Photo: © photonews

Auteur d'un très bon début de rencontre, le Standard a oublié de faire le break avant de subir des vagues louvanistes pendant une bonne partie de la rencontre. Dennis Ayensa, juste après sa montée au jeu, a toutefois su rendre l'avance à des Rouches qui ne l'ont plus jamais perdue. Deuxième victoire de rang pour le Standard, qui se place dans le bon wagon et laisse OHL dans le bas du classement.

Rencontre de quatrième journée de Jupiler Pro League entre OHL et le Standard. Chez les Rouches, Vincent Euvrard titularise le onze de base attendu, avec Marlon Fossey qui retrouve sa place sur le couloir droit et Bernard Nguene qui prend celle de Dennis Ayensa, sur le banc après son transfert avorté. Un banc sur lequel on retrouve Laurens Goemaere, de retour de blessure, mais pas Timothé Nkada, absent du groupe.

Un penalty de Nielsen après une erreur défensive de Louvain

En cette venteuse soirée de fin de mois d'août, le premier quart d'heure n'apporte que peu de spectacle. Mis à part des phases de possession de part et d'autre, il n'y a qu'une seule véritable occasion à se mettre sous la dent. Elle est créée par Drammeh, qui récupère un ballon dans les pieds d'un Nyakossi distrait. Le Gambien glisse à Nguene, poussé par Dussenne dans le rectangle. Nielsen convertit le penalty, à contre-pied (0-1, 9e).

D'abord bien en place défensivement, le Standard ne s'offre pas énormément d'opportunités, mais assez, normalement, pour faire le break. Abid enlève trop sa frappe sur une remise de Drammeh après une ouverture de Karamoko (22e), Touzghar lobe subtilement Van den Heuvel après des déviations d'Abid et Nguene, mais trouve la latte et est signalé hors-jeu (24e), et Abid, encore lui, est lancé par Nielsen, mais trouve le portier d'OHL (27e).

C'est ensuite Louvain qui entre enfin dans son match et qui pose des problèmes à la défense liégeoise. Un très grand nombre de centres viennent du côté de Mortensen, le ballon voyage trop facilement devant le rectangle et les Rouches sont de plus en plus acculés. Ils peuvent néanmoins s'en remettre à la maladresse offensive des Louvanistes pour conserver leur avantage.

Nielsen Casper
© photonews

Les Rouches logiquement punis, Ayensa remet les pendules à l'heure

Le Standard va reprendre la deuxième mi-temps comme il avait commencé la première plutôt que de continuer à subir les vagues de Louvain, se dit-on à la pause. La première minute après la reprise nous donne déjà tort. Le tir d'Ikwuemesi est contré, puis Epolo doit intervenir pour la première fois de la partie sur la reprise d'Oscar Gil (46e).

Pas meilleur au fur et à mesure de la rencontre, le Standard finit par concéder l'inévitable : l'égalisation. Balikwisha passe trop facilement Trouillet sur le côté droit et centre. Dos au but, Ikwuemesi joue avec son corps et remet vers Wouter George, qui frappe en un temps et trompe Epolo en trouvant le coin du but (1-1, 66e).

Cette fois, voilà les Rouches obligés de sortir pour s'en sortir dans cette partie. Ils le font dès le coup d'envoi. Louvain n'est pas très attentif, Trouillet et Abid se trouvent, le Verviétois lance Ayensa, tout juste monté au jeu, dans le dos d'un Dussenne peu attentif. L'international iranien ne manque pas son face-à-face et part célébrer avec le kop liégeois quelques jours après son départ avorté vers la Turquie (1-2, 68e).

Eckert Ayensa Dennis-Yerai
© photonews

Le Standard souffre, mais prend les trois points à Louvain

Une reprise de commandes après laquelle Vincent Euvrard tente de sécuriser le rectangle de son équipe. Le Standard passe à cinq défenseurs, avec Dierckx qui remplace Nguene. Ayensa et Abid demeurent les seuls offensifs, Lawrence et Mortensen tentent d'apporter leur pierre à l'édifice.

Le Standard recule au fur et à mesure que les minutes s'égrènent et ne montre pas les signes les plus rassurants dans ces dernières minutes. En contre, Abid a l'occasion de tuer la rencontre, mais prend beaucoup, beaucoup trop de temps avant son dernier geste (87e).

Résistants, les Rouches s'en sortent et décrochent une deuxième victoire de rang, une première à l'extérieur cette saison. Le Standard est virtuellement troisième en attendant les autres résultats, tandis que Louvain, qui a encore touché la latte dans le temps additionnel, n'a pas encore gagné le moindre point, au même titre que Westerlo et Courtrai.

Les compositions

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OH Louvain OH Louvain
van den Heuvel Dani 90' 5.84 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 6/14 (42.9%)
Plus de stats
Nyakossi Roggerio   86' 6.43 -
  • Précision des passes: 60/61 (98.4%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Pletinckx Ewoud 90' 6.79 -
  • Précision des passes: 69/78 (88.5%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 5
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Dussenne Noë 90' 6.38 -
  • Précision des passes: 65/87 (74.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 7/19 (36.8%)
  • Ballons perdus: 23
Plus de stats
Gil Regaño Óscar 90' 6.71 -
  • Précision des passes: 42/52 (80.8%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Schrijvers Siebe   90' 6.25 -
  • Précision des passes: 34/42 (81%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
George Wouter 90' 8.14 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 43/55 (78.2%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
  • Ballons perdus: 23
Plus de stats
Verstraete Birger 86' 6.63 -
  • Précision des passes: 57/66 (86.4%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Balikwisha William 86' 6.07 -
  • Précision des passes: 24/27 (88.9%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Karim Traoré Abdoul 58' 5.96 -
  • Précision des passes: 20/29 (69%)
  • Tirs cadrés: 0/5
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Ikwuemesi Chukwubuikem A 90' 6.52 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Banc
Leysen Tobe 0'  
Lawrence Jamie 0'  
Vaesen Kyan 4' 6.16  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Yamada Shin 4' 6.29  
Plus de stats
Lakomy Lukasz 4' 6.05  
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Kayo Bryang 0'  
Murru Sebastian 0'  
Heremans Matteo 0'  
Opoku Davis 32' 5.7 -
  • Précision des passes: 16/27 (59.3%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
 

Standard Standard
Epolo Matthieu   90' 6.18 8
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 8/24 (33.3%)
Plus de stats
Fossey Marlon 73' 6.03 9
  • Précision des passes: 11/20 (55%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim 90' 6.62 8
  • Précision des passes: 20/25 (80%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 90' 6.75 7
  • Précision des passes: 31/39 (79.5%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Mortensen Gustav 90' 6.14 8
  • Précision des passes: 22/35 (62.9%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
  • Ballons perdus: 23
Plus de stats
Nielsen Casper  90' 6.12 8
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 18/34 (52.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/9 (33.3%)
  • Ballons perdus: 24
Plus de stats
Trouillet Alexis 82' 6.35 7
  • Précision des passes: 30/40 (75%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Touzghar Rayan 61' 6.26 7
  • Précision des passes: 22/27 (81.5%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Drammeh Salieu 61' 5.9 8
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Nguene Bernard 73' 6.23 8
  • Précision des passes: 5/9 (55.6%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Abid Adnane A 90' 7.02 9
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 27/41 (65.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Ballons perdus: 25
Plus de stats
Banc
Goemaere Laurens 0'  
Mohr Tobias 8' 6.39  
Plus de stats
Eckert Ayensa Dennis-Yerai 29' 8.02 7
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Lawrence Henry 17' 6.48 7
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
Plus de stats
Jasper Sylvester 0'  
Pirard Lucas 0'  
Dierckx Daan 17' 6.51 7
Plus de stats
Nsimba Bruny 0'  
Fosso Ryan 29' 6.67 7
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
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Jupiler Pro League

 Journée 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-2 KV Malines KV Malines
KV Courtrai KV Courtrai 1-3 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-1 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 1-2 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 30/08 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 30/08 STVV STVV
Union SG Union SG 30/08 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 30/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
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