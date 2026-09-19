Date: 19/09/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 7
Stade: Lotto Park

LIVE : Doublé de Winkler ! Le match est plié entre Anderlecht et Zulte Waregem

Le Sporting d'Anderlecht affronte Zulte Waregem ce samedi soir. Les Mauves doivent enchaîner en championnat, face à l'une des bonnes surprises de ce début de saison.

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Classement Live
Temps   88' 24" 
Florent Malice
84
 remplacé Marco Kana
remplaçant Noah Kalonji
84
 remplacé Lukas Ambros
remplaçant Noa Ojea
80
  Carte jaune pour Marco Kana
79
 MBAYE !!! Ca passe juste à côté des buts de Coosemans !!
78
 Pétrot dégage plusieurs ballons chauds dans son rectangle
77
 remplacé Marten Winkler
remplaçant Oliver Antman
77
 remplacé Danylo Sikan
remplaçant Thelo Aasgaard
74
 Coup-franc axial... tiré par Sikan, Gabriel repousse
71
 Superbe passe de Winkler au-dessus de la défense vers Sikan !! L'Ukrainien ne parvient pas à enchaîner
70
 Superbe passe de Koutsoupias vers Cvetkovic qui ne parvient pas à prendre le meilleur sur Killerich !
68
 remplacé Ousseynou Niang
remplaçant Malick Mbaye
68
 remplacé Zalan Atrok
remplaçant Tobias Hedl
68
 remplacé Marley Ake
remplaçant Serxho Ujka
68
 remplacé Salim Diakité
remplaçant Franz Tangala
67
 Kana combine avec Ambros... le Tchèque tire, c'est contré
67
 Corner pour Anderlecht, repoussé
65
 Bon coup-franc pour Anderlecht côté droit
64
 Bonne déviation de Cvetkovic et frappe dévissée de Sikan
59
 C'est (enfin) validé !
57
 Il n'y a honnêtement, après révision des images, absolument aucune faute de Winkler
56
 C'était encore Marten Winkler qui avait marqué ce but, et la faute sur Diakhité semblait très, très légère ! Cela sera-t-il accepté ?
55
 remplacé Tawfik Bentayeb
remplaçant Mihajlo Cvetkovic
55
 Bentayeb quitte logiquement le terrain
54

But 		But de Marten Winkler
54
 Le VAR vérifie ...
54
 Eeeeet ça déroule ! 3-0 ... non, c'est annulé ! Faute sur Diakhité au début de la phase...
51
 Le but est venu d'une déviation de Bentayeb, Winkler reprend de volée pour faire 2-0, c'est joli ! Le Marocain, lui, a dû quitter le terrain pour le moment
49
 Eeet c'est 2-0... mais tout le monde est focalisé sur le contact terrible entre Lemoine et Bentayeb
48

But 		But de Marten Winkler (Tawfik Bentayeb)
48
 Superbe déviation de Sikan vers Winkler... dont le centre est repoussé
46
 remplacé Louis Bostyn
remplaçant Brent Gabriel
46
 Oooh Omobamidele qui intervient très bien devant Ementa après une perte de balle de Maamar !
46
 C'est reparti !


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45
 Niaaang ! Occasion pour Zulte avec Atrok qui trouve le Sénégalais, corner flandrien !
40

But 		But de Tawfik Bentayeb
40
 Bentayeb fait 1-0 !
Eeeet le goaaal ! Un éclair de Lukas Ambros ! Sur phase arrêtée, le Tchèque est isolé et frappe, Bostyn repousse très, très mal et Tawfik Bentayeb sort bien !
38
 Anderlecht est vraiment très, très peu inspiré offensivement
34
  Carte jaune pour Lukas Ambros
30
 Claes récupère un excellent ballon qu'il lance vers Niang... mais ce dernier est hors-jeu
28
 Ooooh c'est passé de peu à côté ! Centre de Maamar, Winkler dévie et Sikan doit conclure ! Ca passe à côté !
26
 Et Danylo Sikan le donne juste dans le mur... c'est totalement raté
24
 Excellent coup-franc obtenu par Winkler JUSTE devant le rectangle !!
24
  Carte jaune pour Laurent Lemoine
23
 Belle prise de balle de Bentayeb dans le rectangle, mais Bostyn sort assez bien pour le gêner
18
 Omobamidele voit sa tête contrée, nouveau corner
17
 Corner pour le RSCA !
14
 La possession de balle est très largement en faveur d'Anderlecht (83%), mais les Mauves sont peu dangereux
13
 Winkler centre... c'est repoussé
11
 Winkler est trouvé dans le rectangle... Lemoine tacle pour contrer son centre
10
 Quel superbe centre de Maamar ! Bentayeb ne peut pas le reprendre !
8
 Maamar centre... Bostyn se dégage de justesse ! Ca revient sur Sikan mais c'est encore repoussé... Anderlecht prend ses marques
7
 Faute intelligemment obtenue par Sikan devant Lemoine
5
 Centre d'Augustinsson... repoussé de la tête par la défense flandriennee ! Mais le Suédois était hors-jeu quoi qu'il en soit
3
 Ooooh la première occasion sur une belle déviation d'Ementa !! Claes frappe à côté ! Tout partait d'une perte de balle de Kana !
2
 Augustinsson et Winker combinent, sans succès côté gauche
1
 Pétrot tacle déjà bien côté gauche, touche haute pour Zulte
1
 C'est PARTI !
1
 Anderlecht - Zulte Waregem: 0-0
20:45
 Bienvenue au Lotto Park pour ce duel entre Anderlecht et Zulte Waregem !
Anderlecht (Anderlecht - Zulte Waregem)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Andrew Omobamidele - Léo Pétrot - Ludwig Augustinsson - Lukas Ambros - Ilias Koutsoupias - Marco Kana - Marten Winkler - Tawfik Bentayeb - Danylo Sikan
Banc: Lucas Hey - Oleg Reabciuk - Romeo Amane - Mihajlo Cvetkovic - Oliver Antman - Thelo Aasgaard - Enric Llansana - Mario Stroeykens - Justin Heekeren - Jayden Onia-Seke - Kaïs Barry - Noa Ojea - Joshua Nga Kana - Noah Kalonji - Tristan Degreef - Adriano Bertaccini

Zulte Waregem: Louis Bostyn - Salim Diakité - Laurent Lemoine - Jakob Kiilerich - Yannick Cappelle - Thomas Claes - Enrique Lofolomo - Marley Ake - Zalan Atrok - Ousseynou Niang - Anosike Ementa
Banc: Malick Mbaye - Brent Gabriel - Youssoupha Mbodji - Tobias Hedl - Tristan Panduro - Serxho Ujka - Benoit De Jaegere - Franz Tangala - Hemsley Akpa-Chukwu
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Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.73 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Maamar Ali 90' 7.42 -
  • Précision des passes: 30/34 (88.2%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Omobamidele Andrew 90' 7.45 -
  • Précision des passes: 50/58 (86.2%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Pétrot Léo 90' 7.46 -
  • Précision des passes: 76/80 (95%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 90' 7.3 -
  • Précision des passes: 49/54 (90.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Ambros Lukas   84' 7.16 -
  • Précision des passes: 29/36 (80.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Koutsoupias Ilias 90' 7.12 -
  • Précision des passes: 51/56 (91.1%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Kana Marco   84' 7.2 -
  • Précision des passes: 55/61 (90.2%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Winkler Marten ⚽ ⚽ 77' 9.44 -
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 23/28 (82.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Bentayeb TawfikA 55' 8.53 -
  • Buts: 1
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Sikan Danylo 77' 6.34 -
  • Précision des passes: 12/19 (63.2%)
  • Tirs cadrés: 1/5
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Banc
Hey Lucas 0'  
Reabciuk Oleg 0'  
Amane Romeo 0'  
Cvetkovic Mihajlo 35' 6.61 -
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Antman Oliver 13' 6.58 -
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Aasgaard Thelo 13' 6.81 -
Plus de stats
Llansana Enric 0'  
Stroeykens Mario 0'  
Heekeren Justin 0'  
Onia-Seke Jayden 0'  
Barry Kaïs 0'  
Ojea Noa 6'  
Nga Kana Joshua 0'  
Kalonji Noah 6'  
Degreef Tristan 0'  
Bertaccini Adriano 0'  
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Bostyn Louis 45' 5.16 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 4/11 (36.4%)
Plus de stats
Diakité Salim 68' 5.59 -
  • Précision des passes: 21/25 (84%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Lemoine Laurent   90' 6.04 -
  • Précision des passes: 34/37 (91.9%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Kiilerich Jakob 90' 6.22 -
  • Précision des passes: 35/41 (85.4%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Cappelle Yannick 90' 6.45 -
  • Précision des passes: 21/28 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Claes Thomas 90' 5.87 -
  • Précision des passes: 29/36 (80.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Lofolomo Enrique 90' 6.72 -
  • Précision des passes: 37/41 (90.2%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Ake Marley 68' 5.52 -
  • Précision des passes: 10/16 (62.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Atrok Zalan 68' 6.63 -
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Niang Ousseynou 68' 6.44 -
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Passes clés: 2
  • Hors-jeu: 5
Plus de stats
Ementa Anosike 90' 6.94 -
  • Précision des passes: 13/18 (72.2%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Banc
Mbaye Malick 22' 6.31 -
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Gabriel Brent 45' 5.42 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Mbodji Youssoupha 0'  
Hedl Tobias 22' 6.34 -
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Panduro Tristan 0'  
Ujka Serxho 22' 6.23 -
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
De Jaegere Benoit 0'  
Tangala Franz 22' 5.91 -
Plus de stats
Akpa-Chukwu Hemsley 0'  

présentation (du match)

Vitor Bruno va continuer son puzzle : il y aura (encore) du changement contre Zulte
Vitor Bruno va continuer son puzzle : il y aura (encore) du changement contre Zulte
Photo: © photonews

Le RSC Anderlecht reçoit Zulte Waregem ce soir, et va vouloir rapidement oublier sa déception européenne. Il va falloir enchaîner en championnat, si possible avec la manière. Pour ce faire, Vitor Bruno va encore tourner, lui qui travaille dur à trouver son onze.

La trêve internationale sera très utile à Vitor Bruno. Même si certains joueurs ont été appelés en sélection, il s'agit généralement de joueurs ayant déjà convaincu ou assurés de leur place (comme Maamar et Bentayeb), tandis que le Portugais va travailler dur à composer son meilleur onze pour la reprise.

Ce soir, contre Zulte Waregem, il y aura déjà du changement. Pas en défense, où l'on sait que le coach du RSCA n'a tout bonnement aucune option de rechange à aucun des quatre postes (Reabciuk étant hors-rythme, Biancone, Camara et Sardella blessés). 

Mais dans l'entrejeu, bien malin qui peut prédire le trio qui sera aligné. On imagine difficilement Marco Kana ne pas démarrer après sa belle entrée jeudi, aux dépens d'un Roméo Amane catastrophique. Ilias Koutsoupias et Lukas Ambros pourraient l'accompagner.

Devant, Bruno a l'embarras du choix. Oliver Antman, Danylo Sikan et Mihajlo Cvetkovic tiennent la corde pour débuter le match, car Winkler et Aasgaard ont déçu. Mais on commence tout simplement à se poser une question : et si Vitor Bruno avait en réalité beaucoup trop de joueurs à sa disposition ? Bentayeb, Ojea, Nga Kana méritent peut-être aussi de démarrer...

Le onze potentiel : 

Cooseemans / Augustinsson - Pétrot - Omobamidele - Maamar / Kana - Koutsoupias - Ambros / Antman - Sikan - Cvetkovic 

Jupiler Pro League

 Journée 7
La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
OH Louvain OH Louvain 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Courtrai KV Courtrai 20/09 SK Beveren SK Beveren
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