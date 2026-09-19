LIVE : Doublé de Winkler ! Le match est plié entre Anderlecht et Zulte Waregem

Le RSC Anderlecht reçoit Zulte Waregem ce soir, et va vouloir rapidement oublier sa déception européenne. Il va falloir enchaîner en championnat, si possible avec la manière. Pour ce faire, Vitor Bruno va encore tourner, lui qui travaille dur à trouver son onze.

La trêve internationale sera très utile à Vitor Bruno. Même si certains joueurs ont été appelés en sélection, il s'agit généralement de joueurs ayant déjà convaincu ou assurés de leur place (comme Maamar et Bentayeb), tandis que le Portugais va travailler dur à composer son meilleur onze pour la reprise.

Ce soir, contre Zulte Waregem, il y aura déjà du changement. Pas en défense, où l'on sait que le coach du RSCA n'a tout bonnement aucune option de rechange à aucun des quatre postes (Reabciuk étant hors-rythme, Biancone, Camara et Sardella blessés).

Mais dans l'entrejeu, bien malin qui peut prédire le trio qui sera aligné. On imagine difficilement Marco Kana ne pas démarrer après sa belle entrée jeudi, aux dépens d'un Roméo Amane catastrophique. Ilias Koutsoupias et Lukas Ambros pourraient l'accompagner.

Devant, Bruno a l'embarras du choix. Oliver Antman, Danylo Sikan et Mihajlo Cvetkovic tiennent la corde pour débuter le match, car Winkler et Aasgaard ont déçu. Mais on commence tout simplement à se poser une question : et si Vitor Bruno avait en réalité beaucoup trop de joueurs à sa disposition ? Bentayeb, Ojea, Nga Kana méritent peut-être aussi de démarrer...

Le onze potentiel :

Cooseemans / Augustinsson - Pétrot - Omobamidele - Maamar / Kana - Koutsoupias - Ambros / Antman - Sikan - Cvetkovic