LIVE : Doublé de Winkler ! Le match est plié entre Anderlecht et Zulte Waregem

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Florent Malice
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84
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Marco Kana
Noah Kalonji
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84
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Lukas Ambros
Noa Ojea
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80
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Carte jaune pour Marco Kana
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79
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MBAYE !!! Ca passe juste à côté des buts de Coosemans !!
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78
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Pétrot dégage plusieurs ballons chauds dans son rectangle
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77
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Marten Winkler
Oliver Antman
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77
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Danylo Sikan
Thelo Aasgaard
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74
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Coup-franc axial... tiré par Sikan, Gabriel repousse
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71
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Superbe passe de Winkler au-dessus de la défense vers Sikan !! L'Ukrainien ne parvient pas à enchaîner
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70
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Superbe passe de Koutsoupias vers Cvetkovic qui ne parvient pas à prendre le meilleur sur Killerich !
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68
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Ousseynou Niang
Malick Mbaye
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68
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Zalan Atrok
Tobias Hedl
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68
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Marley Ake
Serxho Ujka
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68
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Salim Diakité
Franz Tangala
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67
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Kana combine avec Ambros... le Tchèque tire, c'est contré
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67
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Corner pour Anderlecht, repoussé
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65
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Bon coup-franc pour Anderlecht côté droit
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64
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Bonne déviation de Cvetkovic et frappe dévissée de Sikan
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59
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C'est (enfin) validé !
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57
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Il n'y a honnêtement, après révision des images, absolument aucune faute de Winkler
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56
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C'était encore Marten Winkler qui avait marqué ce but, et la faute sur Diakhité semblait très, très légère ! Cela sera-t-il accepté ?
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55
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Tawfik Bentayeb
Mihajlo Cvetkovic
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55
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Bentayeb quitte logiquement le terrain
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54
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But de Marten Winkler
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54
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Le VAR vérifie ...
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54
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Eeeeet ça déroule ! 3-0 ... non, c'est annulé ! Faute sur Diakhité au début de la phase...
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51
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Le but est venu d'une déviation de Bentayeb, Winkler reprend de volée pour faire 2-0, c'est joli ! Le Marocain, lui, a dû quitter le terrain pour le moment
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49
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Eeet c'est 2-0... mais tout le monde est focalisé sur le contact terrible entre Lemoine et Bentayeb
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48
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But de Marten Winkler (Tawfik Bentayeb)
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48
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Superbe déviation de Sikan vers Winkler... dont le centre est repoussé
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46
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Louis Bostyn
Brent Gabriel
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46
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Oooh Omobamidele qui intervient très bien devant Ementa après une perte de balle de Maamar !
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46
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C'est reparti !
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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45
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Niaaang ! Occasion pour Zulte avec Atrok qui trouve le Sénégalais, corner flandrien !
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40
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But de Tawfik Bentayeb
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40
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Bentayeb fait 1-0 !
Eeeet le goaaal ! Un éclair de Lukas Ambros ! Sur phase arrêtée, le Tchèque est isolé et frappe, Bostyn repousse très, très mal et Tawfik Bentayeb sort bien !
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38
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Anderlecht est vraiment très, très peu inspiré offensivement
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34
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Carte jaune pour Lukas Ambros
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30
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Claes récupère un excellent ballon qu'il lance vers Niang... mais ce dernier est hors-jeu
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28
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Ooooh c'est passé de peu à côté ! Centre de Maamar, Winkler dévie et Sikan doit conclure ! Ca passe à côté !
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26
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Et Danylo Sikan le donne juste dans le mur... c'est totalement raté
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24
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Excellent coup-franc obtenu par Winkler JUSTE devant le rectangle !!
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24
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Carte jaune pour Laurent Lemoine
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23
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Belle prise de balle de Bentayeb dans le rectangle, mais Bostyn sort assez bien pour le gêner
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18
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Omobamidele voit sa tête contrée, nouveau corner
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17
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Corner pour le RSCA !
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14
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La possession de balle est très largement en faveur d'Anderlecht (83%), mais les Mauves sont peu dangereux
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13
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Winkler centre... c'est repoussé
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11
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Winkler est trouvé dans le rectangle... Lemoine tacle pour contrer son centre
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10
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Quel superbe centre de Maamar ! Bentayeb ne peut pas le reprendre !
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8
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Maamar centre... Bostyn se dégage de justesse ! Ca revient sur Sikan mais c'est encore repoussé... Anderlecht prend ses marques
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7
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Faute intelligemment obtenue par Sikan devant Lemoine
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5
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Centre d'Augustinsson... repoussé de la tête par la défense flandriennee ! Mais le Suédois était hors-jeu quoi qu'il en soit
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3
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Ooooh la première occasion sur une belle déviation d'Ementa !! Claes frappe à côté ! Tout partait d'une perte de balle de Kana !
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2
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Augustinsson et Winker combinent, sans succès côté gauche
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1
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Pétrot tacle déjà bien côté gauche, touche haute pour Zulte
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1
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C'est PARTI !
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1
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Anderlecht - Zulte Waregem: 0-0
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20:45
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Bienvenue au Lotto Park pour ce duel entre Anderlecht et Zulte Waregem !
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Anderlecht:
Colin Coosemans
- Ali Maamar
- Andrew Omobamidele
- Léo Pétrot
- Ludwig Augustinsson
- Lukas Ambros
- Ilias Koutsoupias
- Marco Kana
- Marten Winkler
- Tawfik Bentayeb
- Danylo Sikan
Banc:
Lucas Hey
- Oleg Reabciuk
- Romeo Amane
- Mihajlo Cvetkovic
- Oliver Antman
- Thelo Aasgaard
- Enric Llansana
- Mario Stroeykens
- Justin Heekeren
- Jayden Onia-Seke
- Kaïs Barry
- Noa Ojea
- Joshua Nga Kana
- Noah Kalonji
- Tristan Degreef
- Adriano Bertaccini
Zulte Waregem:
Louis Bostyn
- Salim Diakité
- Laurent Lemoine
- Jakob Kiilerich
- Yannick Cappelle
- Thomas Claes
- Enrique Lofolomo
- Marley Ake
- Zalan Atrok
- Ousseynou Niang
- Anosike Ementa
Banc:
Malick Mbaye
- Brent Gabriel
- Youssoupha Mbodji
- Tobias Hedl
- Tristan Panduro
- Serxho Ujka
- Benoit De Jaegere
- Franz Tangala
- Hemsley Akpa-Chukwu