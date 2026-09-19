Suis Anderlecht - Zulte Waregem en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
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Date: 19/09/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 7
Stade: Lotto Park
Vitor Bruno va continuer son puzzle : il y aura (encore) du changement contre Zulte
Vitor Bruno va continuer son puzzle : il y aura (encore) du changement contre Zulte
Photo: © photonews

Le RSC Anderlecht reçoit Zulte Waregem ce soir, et va vouloir rapidement oublier sa déception européenne. Il va falloir enchaîner en championnat, si possible avec la manière. Pour ce faire, Vitor Bruno va encore tourner, lui qui travaille dur à trouver son onze.

La trêve internationale sera très utile à Vitor Bruno. Même si certains joueurs ont été appelés en sélection, il s'agit généralement de joueurs ayant déjà convaincu ou assurés de leur place (comme Maamar et Bentayeb), tandis que le Portugais va travailler dur à composer son meilleur onze pour la reprise.

Ce soir, contre Zulte Waregem, il y aura déjà du changement. Pas en défense, où l'on sait que le coach du RSCA n'a tout bonnement aucune option de rechange à aucun des quatre postes (Reabciuk étant hors-rythme, Biancone, Camara et Sardella blessés). 

Mais dans l'entrejeu, bien malin qui peut prédire le trio qui sera aligné. On imagine difficilement Marco Kana ne pas démarrer après sa belle entrée jeudi, aux dépens d'un Roméo Amane catastrophique. Ilias Koutsoupias et Lukas Ambros pourraient l'accompagner.

Devant, Bruno a l'embarras du choix. Oliver Antman, Danylo Sikan et Mihajlo Cvetkovic tiennent la corde pour débuter le match, car Winkler et Aasgaard ont déçu. Mais on commence tout simplement à se poser une question : et si Vitor Bruno avait en réalité beaucoup trop de joueurs à sa disposition ? Bentayeb, Ojea, Nga Kana méritent peut-être aussi de démarrer...

Le onze potentiel : 

Cooseemans / Augustinsson - Pétrot - Omobamidele - Maamar / Kana - Koutsoupias - Ambros / Antman - Sikan - Cvetkovic 

Prono Anderlecht - Zulte Waregem

Anderlecht gagne
Partage
Anderlecht Anderlecht gagne Partage Zulte Waregem Zulte Waregem gagne
77.47% 18.58% 3.95%
Les plus populaires
2-1
(81x)		 2-0
(39x)		 3-1
(36x)

Comparatif Anderlecht - Zulte Waregem

Classement

7
6

Points

10
11

Gagner

3
3

Perdre

2
1

Buts inscrits

4
10

Buts reçus

5
4

Cartes jaunes

13
7

face-à-face remportés

36
9
10
22/02 18:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
10/08 16:00 Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
18/01 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
20/10 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-2 Anderlecht Anderlecht
12/02 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Anderlecht Anderlecht
09/01 13:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
05/12 16:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/03 18:15 Anderlecht Anderlecht 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
04/12 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Anderlecht Anderlecht
07/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 7-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
08/11 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Anderlecht Anderlecht
10/02 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
07/10 14:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Anderlecht Anderlecht
03/03 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3 Anderlecht Anderlecht
25/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/07 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
07/05 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
31/03 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Anderlecht Anderlecht
12/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 4-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
20/11 14:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-2 Anderlecht Anderlecht
22/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
10/04 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Anderlecht Anderlecht
13/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
18/10 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-4 Anderlecht Anderlecht
01/02 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
17/12 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-3 Anderlecht Anderlecht
27/09 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 Anderlecht Anderlecht
15/05 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Anderlecht Anderlecht
15/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
26/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
01/09 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-3 Anderlecht Anderlecht
19/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/04 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Anderlecht Anderlecht
27/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/09 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3 Anderlecht Anderlecht
21/03 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
26/11 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3 Anderlecht Anderlecht
05/12 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Anderlecht Anderlecht
28/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
30/04 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Anderlecht Anderlecht
28/03 20:30 Anderlecht Anderlecht 6-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
30/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/08 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 Anderlecht Anderlecht
07/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
19/10 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 Anderlecht Anderlecht
24/02 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Anderlecht Anderlecht
15/09 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
17/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
20/12 20:15 Anderlecht Anderlecht 3-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
14/10 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-4 Anderlecht Anderlecht
08/05 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 Anderlecht Anderlecht
05/05 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
11/12 14:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
10/12 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Anderlecht Anderlecht

Jupiler Pro League

 Journée 7
La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
OH Louvain OH Louvain 16:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Lommel SK Lommel SK 20:45 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Courtrai KV Courtrai 20/09 SK Beveren SK Beveren
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