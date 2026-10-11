Suis Standard - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 13:30.
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Date: 11/10/2026 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 8
Stade: Stade Maurice Dufrasne (Sclessin)
Le choc wallon à huis clos à Sclessin : suivez Standard - Charleroi en direct commenté (coup d'envoi à 13h30)
Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
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Le choc wallon à huis clos à Sclessin : suivez Standard - Charleroi en direct commenté (coup d'envoi à 13h30)
Photo: © photonews

Un choc wallon à huis clos en ouverture de la huitième journée de Jupiler Pro League, ce dimanche. Suivez la rencontre entre le Standard de Liège et le Sporting Charleroi en direct commenté sur Walfoot.be. Le coup d'envoi est prévu à 13h30 et ne sera pas retardé par des animations pyrotechniques de supporters, puisque le match se déroulera à huis clos.

Le sentiment est toujours un peu particulier à quelques heures d'un choc wallon. Le sentiment est toujours un peu particulier aussi à quelques heures d'un match à huis clos.

Peu évident de se positionner, voire de s'enthousiasmer, même avant cette rencontre entre le Standard et Charleroi comptant pour la huitième journée de Jupiler Pro League. Il y a pourtant plusieurs raisons de le faire.

Auteurs d'un bon début de saison, comment les Rouches vont-ils se présenter après leur 0/6 enregistré juste avant la trêve internationale ? Une défaite des hommes de Vincent Euvrard les éloignerait déjà beaucoup de la cinquième place.

Suivez Standard - Charleroi en direct commenté

Dans le camp d'en face, le Sporting Charleroi surfera-t-il toujours sur la même impressionnante vague du début de saison, qui l'avait vu remporter six de ses sept premiers matchs, ou la pause internationale risque-t-elle de mettre un coup d'arrêt à l'élan des troupes de Mario Kohnen ?


Le Standard n'a pas vraiment le droit à l'erreur s'il ne veut pas laisser filer le bon wagon, tandis que Charleroi peut frapper un grand coup sur la tête des Liégeois en prenant déjà dix points d'avance. Un choc wallon qui sera à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Prono Standard - Charleroi

Standard gagne
Partage
Charleroi gagne
Standard Standard gagne Partage Charleroi Charleroi gagne
27.64% 55.69% 16.67%
Les plus populaires
1-1
(94x)		 2-1
(41x)		 2-2
(37x)

Comparatif Standard - Charleroi

Classement

7
4

Points

11
18

Gagner

3
6

Perdre

2
1

Buts inscrits

13
15

Buts reçus

12
7

Cartes jaunes

8
8

face-à-face remportés

29
19
16
23/05 20:45 Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
18/04 18:15 Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard
18/01 18:30 Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
31/10 20:45 Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
04/05 13:30 Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
06/04 19:15 Charleroi Charleroi 1-0 Standard Standard
30/11 20:45 Charleroi Charleroi 1-1 Standard Standard
20/10 18:30 Standard Standard 2-1 Charleroi Charleroi
16/12 20:45 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
13/08 18:30 Charleroi Charleroi 1-1 Standard Standard
14/04 20:45 Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
09/10 18:30 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
06/03 18:30 Charleroi Charleroi 0-0 Standard Standard
05/12 18:30 Standard Standard 0-3 Charleroi Charleroi
24/01 18:15 Standard Standard 3-2 Charleroi Charleroi
04/10 18:15 Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard
01/03 18:00 Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
29/09 18:00 Standard Standard 1-1 Charleroi Charleroi
26/12 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
15/09 18:00 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
20/05 18:00 Charleroi Charleroi 0-0 Standard Standard
30/03 20:30 Standard Standard 1-0 Charleroi Charleroi
18/02 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 Standard Standard
10/09 18:00 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
04/12 18:00 Charleroi Charleroi 1-3 Standard Standard
19/08 20:30 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
20/02 18:00 Standard Standard 3-0 Charleroi Charleroi
25/10 18:00 Charleroi Charleroi 2-3 Standard Standard
24/05 14:30 Standard Standard 2-0 Charleroi Charleroi
25/04 18:00 Charleroi Charleroi 1-0 Standard Standard
07/12 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
25/07 20:30 Standard Standard 3-0 Charleroi Charleroi
15/02 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
20/10 14:30 Standard Standard 2-2 Charleroi Charleroi
07/12 20:30 Standard Standard 6-1 Charleroi Charleroi
19/08 18:00 Charleroi Charleroi 2-6 Standard Standard
12/03 20:00 Charleroi Charleroi 0-2 Standard Standard
22/09 20:30 Standard Standard 2-1 Charleroi Charleroi
25/04 18:00 Charleroi Charleroi 1-0 Standard Standard
23/04 19:30 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
27/03 20:30 Standard Standard 2-0 Charleroi Charleroi
04/02 20:30 Charleroi Charleroi 2-3 Standard Standard
24/08 19:30 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
21/08 20:30 Standard Standard 1-1 Charleroi Charleroi
22/03 20:30 Charleroi Charleroi 1-0 Standard Standard
31/10 20:30 Standard Standard 1-2 Charleroi Charleroi
27/04 18:00 Charleroi Charleroi 2-1 Standard Standard
07/12 20:30 Standard Standard 5-1 Charleroi Charleroi
26/01 20:30 Charleroi Charleroi 2-5 Standard Standard
04/08 20:30 Standard Standard 1-2 Charleroi Charleroi
04/08 19:30 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
27/03 19:00 Standard Standard 2-3 Charleroi Charleroi
24/03 20:30 Charleroi Charleroi 0-0 Standard Standard
22/10 15:00 Charleroi Charleroi 2-1 Standard Standard
21/10 20:30 Standard Standard 1-0 Charleroi Charleroi
22/01 18:00 Charleroi Charleroi 0-0 Standard Standard
19/01 20:00 Standard Standard 1-1 Charleroi Charleroi
16/08 19:30 Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
13/08 20:30 Standard Standard 1-2 Charleroi Charleroi
08/05 20:00 Standard Standard 1-1 Charleroi Charleroi
12/12 20:30 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
26/01 20:00 Standard Standard 3-0 Charleroi Charleroi
17/08 20:00 Charleroi Charleroi 3-3 Standard Standard
30/11 00:00 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-4 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 13:30 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 16:00 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 18:30 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 19:15 STVV STVV
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