L'Union a oublié de commencer ses play-offs et laisse l'Antwerp lui passer devant

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée ce mercredi soir face l'Antwerp (0-2) et débute ses play-offs de la pire des manières.

L'Union rencontrait l'Antwerp dans un match à grand enjeu ce mercredi soir. Les Unionistes pouvaient mettre les Anversois, dès le début des Play-offs, à 5 points. Karel Geraerts n'alignait pas Vertessen, encore trop court. Buteur en finale de la Coupe, Balikwisha était titularisé par van Bommel.

Le début de rencontre était timide. Aucune des deux équipes ne semblait vouloir prendre le jeu à son compte. C'était brouillon, sans plus.

L'Antwerp se montrait néanmoins de plus en plus entreprenant face à une défense unioniste un peu fébrile. Ekkelenkamp tirait son coup franc sur Moris (13e). Balikwisha décalait Janssen, qui voyait son tir dévié in extremis par Lapoussin (16e).

Le premier but tombait déjà, et c'était logique. Lazare oubliait de donner le ballon au milieu et le perdait. Balikwisha était idéalement lancé et décalait Bataille. Son centre était parfait et trouvait la tête d'Ekkelenkamp (0-1, 20e).

© photonews

Ce but avait comme effet de réveiller l'Union, qui tentait plus et poussait pour égaliser. Lapoussin donnait un très bon centre, mais Nieuwkoop était à peine trop court pour le reprendre.

Derrière, c'était la Bérézina. Constamment préssés, les Unionistes partaient à la faute. Burgess loupait sa passe dans l'axe. Keita récupérait et allait fixer Moris (0-2, 30e).

L'Union se prenait un gros coup sur la tête, et n'était de plus pas vraiment dans le match. Lapoussin et Lazare essayaient beaucoup sur leurs côtés, Boniface était bien seul devant et ne parvenait à "inquiéter" Butez que sur une tête bien trop molle. L'Antwerp essayait d'en profiter en contre mais Mr Van Driessche sifflait la mi-temps.

Geraerts retente le coup de Courtrai

Comme contre Courtrai lors du dernier match en phase classique, Geraerts opérait plusieurs changements. Mais dès la mi-temps, cette fois-ci, Lazare sortait pour Puertas, Lynen pour El Azzouzi et Kandouss pour Terho.

Ces rentrées faisaient du bien à l'Union, qui se montrait plus incisive et pressait bien plus haut. Terho décalait Boniface, qui tentait dans un angle fermé (49e).

Les espaces s'ouvraient derrière, et Balikwisha - énorme ce soir - n'était pas loin d'à nouveau en profiter. Déboulant depuis son côté gauche, il enrhumait totalement Burgess et frappait...sur la barre (51e). L'Union avait beaucoup de chance !

Au pied du mur, Geraerts décidait de remplacer Boniface - très seul devant ce soir - par Nilsson, dès l'heure de jeu.

Face à une défense très solide, l'Union allait buter tant et plus. Lapoussin bénéficiait de l'une des rares occasions mais sa reprise de volée passait à côté (71e). Geraerts décidait de jeter ses dernières forces dans la bataille, en faisant monter Vertessen. Teuma rentrait dans le rectangle mais son envoi était sauvé par Avila (79e). El Azzouzi faisait sauter vers Nilsson, qui reprenait de la tête. Butez sauvait la plus belle occasion des Unionistes (84e).

Volontaires mais extrêmements brouillons, les joueurs de l'Union se sont pris une leçon de football ce soir...avec de grosses conséquences : l'Antwerp leur passe en effet devant au classement, comptant désormais un point de plus. C'est ce qu'on appelle craquer au plus mauvais des moments....