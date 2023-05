Très peu sollicité, Jean Butez a ajouté une nouvelle clean sheet à son impressionnant total

Jean Butez réalise une saison de très haute facture. La preuve ? Son nombre de clean sheets : 20, dans lequel on peut donc compter celui réalisé ce mercredi soir face à l'Union (0-2). "Et 27 au total toutes compétitions confondues", ajoute le principal intéressé, un sourire en coin.

Il faut dire que l'Union ne l'a pas vraiment mis à contribution ce mercredi soir. Il a dû faire un bon arrêt sur la tête de Gustaf Nilsson, certes, mais cela a semblé plus spectaculaire que cela ne l'était réellement. "(Rires) Je ne veux pas faire le malin", a répondu un Jean Butez souriant après la rencontre.

"Cela avait l'air spectaculaire parce que je voulais aussi capter le ballon. Mon 20ème clean sheet ? Oui, ce qui fait 27 au total. C'est une belle série, que nous voulons encore augmenter."

Cela n'a été possible qu'avec une défense de fer. Toby Alderweireld et ses comparses ont en effet été irréprochables. "Il ne manquait plus que le 0-3 pour avoir la cerise sur le gâteau. A la mi-temps, nous tenions le scénario idéal. Après, nous sommes bien restés en bloc", s'est réjoui Jean Butez.