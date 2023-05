Van Bommel ne s'attendait pas à une telle prestation de la part de ses joueurs

En tant qu'entraîneur, il y a des jours où l'on est plus que fier de son équipe. Mark van Bommel, l'entraîneur de l'Antwerp, était dans cet état d'esprit après la victoire contre l'Union. Lui-même semblait un peu choqué par le niveau atteint par ses hommes, trois jours après la finale de la Coupe.

Deux jours de préparation, c'est peu. Mais van Bommel est tout de même parvenu à préparer son équipe pour ce premier match de play-offs. "Gagner 0-2 à l'Union nous rend très heureux. Nous avons été très forts en première mi-temps, avec et sans ballon. En seconde période, nous avons fait preuve de beaucoup de discipline", a déclaré le coach de l'Antwerp en conférence de presse d'après-match.

La date du match était, bien évidemment, un facteur à prendre en compte. "Trois jours après la finale de la Coupe, je ne comprends toujours pas. Si vous laissez l'Union jouer leur football, vous aurez des problèmes. Ils peuvent très bien jouer en contre et défendre. Mais si vous leur donnez peu d'occasions et que vous jouez tous les ballons avec une certaine idée derrière.... Alors, vous avez bien fait."

Une très bonne performance. Voilà ce qui pourrait parfaitement résumer la prestation affichée par les Anversois ce mercredi soir. "On peut préparer son équipe autant qu'on veut, mais au final, on dépend de la forme du jour", a continué Van Bommel. "Nous surfions encore un peu sur cette victoire en Coupe. Nous les avons bien maîtrisés et ce n'est pas comme si nous étions tous restés devant notre but."