Teddy Teuma amer : "Il n'y avait rien de bon aujourd'hui"

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée ce mercredi soir face à l'Antwerp (0-2) et a manqué le début de ses play-offs. Teddy Teuma, le capitaine de l'Union était logiquement très déçu après cette défaite.

L'Union a attendu d'être menée ce soir avant de commencer son match. Mais face à un très solide Antwerp, cela n'a pas marché cette fois-ci.

"On a encore été dans la réaction plutôt que dans l'action. Et aujourd'hui, on l'a payé", a déclaré Teddy Teuma en après-match. "Cela fait plusieurs matchs qu'on était dans la réaction, qu'on prenait les buts et qu'on essayait de revenir ensuite. Ca nous souriait jusqu'ici, mais là on est en fin de saison, dans les play-offs. Face aux meilleures équipes, on ne peut pas revenir à chaque fois."

Le capitaine de l'Union ne se voilait pas la face : "Il n'y avait rien de bon ce soir. Il faudra en tirer de grandes leçons et repartir de l'avant."

L'Union vient donc de voir son adversaire du soir lui passer devant au classement. Les Bruxellois devront à tout prix battre le Club de Bruges ce samedi, chose à laquelle ils ne sont pas encore parvenus depuis leur retour dans l'élite. "Si on est là, c'est qu'on a les moyens de les battre. Si on joue notre football, on aura nos chances. Le plus important, ce n'est pas de se focaliser sur les équipes adverses, mais surtout sur nous. On doit essayer de retouver ce qui était notre force : notre état d'esprit, notre collectif, et notre envie de gagner. Parce que ce soir, nous n'avons pas montré tout cela."