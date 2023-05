Karel Gerarts fait un aveu très douloureux et s'exprime sur la colère de sa star

Dire que le coach de l'Union était déçu est un euphémisme. Karel Geraerts a eu beaucoup de mal à digérer la défaite de ce mercredi face à l'Antwerp. "Beaucoup de joueurs ont joué en dessous de leur niveau", a-t-il lancé.

"J'ai vu une équipe de l'Antwerp très forte et nous n'avons pas été assez bons", a commencé un Karel Geraerts dépité en conférence de presse. "Beaucoup de joueurs n'étaient pas à leur niveau. Je n'ai pas vu de cohésion sur le terrain. Pour un premier match à domicile, on doit attendre beaucoup plus."

Geraerts ne contestait aucunement la victoire de Mark van Bommel ce soir. "Je n'aime pas l'admettre, mais la victoire de l'Antwerp était plus que méritée. Je déteste dire quelque chose comme ça, mais quand c'est le cas, il faut le dire", a-t-il reconnu. "La cohésion au sein de l'équipe (l'Antwerp) était excellente. Dès que vous dribbliez un joueur - ce qui n'arrivait pas souvent - un autre était prêt (à intervenir). Quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, ce sera peut-être une autre histoire."

Mené 0-2 à la mi-temps, Geraerts a rapidement procédé à de nombreux changements. Son meilleur buteur, Victor Boniface, a été remplacé par Nilsson à l'heure de jeu. L'attaquant nigérian est rentré directement au vestiaire, mécontent. "Je peux le comprendre. Ce n'est pas agréable pour 'Boni' d'être remplacé. Il faut le laisser se calmer un peu. Pour moi, il n'y a pas de problème", a rassuré Geraerts.