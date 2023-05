Anthony Moris ne cherchait pas d'excuses : "Nous avons un peu manqué de tout"

Comme l'ensemble de ses coéquipiers, Anthony Moris était extrêmement déçu après la défaite (0-2) de l'Union ce mercredi face à l'Antwerp.

"Il a manqué un peu de tout aujourd'hui", a analysé Anthony Moris en après-match. "Déjà, il manquait cette folie qui nous caractérise. J'ai trouvé qu'on n'était pas assez dans le bon tempo, dans tout. On n'était pas présents dans les deuxièmes ballons. Nous étions trop empruntés dans la construction, on n'arrivait pas à développer notre jeu."

Un Antwerp des grands soirs

Le gardien de l'Union soulevait également la bonne prestation de l'Antwerp ce soir. "Si c'était l'un de nos pires matchs depuis le début de la saison ? Je pense que ce serait dur de dire ça. On est tombés sur une bonne équipe de l'Antwerp. Très mature, très costaude, très physique. Le mérite leur revient aussi. Quand on voit le pressing de Janssen sur tout un match, c'est impressionnant et ça montre leur état d'esprit. Il faut être à 100% pour faire déjouer une telle équipe, ce qu'on n'était pas aujourd'hui."

"On a de la chance de n'être menés que 0-2 à la mi-temps. On a essayé de réagir en seconde mi-temps. C'était un peu mieux. Il faut saluer la montée des remplaçants, qui a fait énormément de bien. J'espère que cela permettra aux titulaires d'un peu se remettre la tête à l'endroit, de se regarder dans le miroir."

"Je pense aussi que le fait de ne pas avoir joué pendant 10 jours nous pénalise un peu", a continué Moris. "On avait tellement pris l'habitude de jouer tous les trois jours qu'ici on a peut-être eu un peu plus de mal à remettre la machine en marche. Contrairement à l'Antwerp, qui a joué il y a trois jours et qui était dans un bon état d'esprit."

Bruges, prochaine échéance capitale pour l'Union

L'Union se devra de réagir face à Bruges ce samedi. "Les play-offs ne sont pas finis. Cela va être palpitant jusqu'au bout. Il faut rester calme dans ce genre de cas et réagir lors du prochain match. On a les cartes pour battre Bruges. Avec la défaite d'aujourd'hui, on sait qu'on doit ramener quelque chose de Bruges. Si on a plus le droit à l'erreur ? C'est aussi le rôle des journalistes : chaque semaine, (dire) qu'il y aura un nouveau favori. L'année passée, on avait commencé ici avec une victoire contre Anderlecht et tout le monde sait comment cela s'était passé ensuite. Il ne faut pas paniquer maintenant."