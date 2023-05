L'Antwerp en tête dès ce dimanche ? Alderweireld et van Bommel calment le jeu

L'Antwerp vient de frapper un grand coup en entrée des Champions Play-offs. Les Anversois dépassent l'Union au classement grâce à leur victoire 0-2 et sont désormais à deux points de Genk, contre qui ils jouent ce dimanche.

Toby Alderweireld, capitaine de l'Antwerp, s'est présenté au micro d'Eleven après la victoire de ce mercredi soir sur le terrain de l'Union. L'ex-Diable Rouge s'est montré grandement satisfait de la prestation collective.

"Est-ce que je m'y attendais ? Non, mais je l'espérais. Vous ne venez pas ici à l'Union pour seulement gagner, donc je suis très satisfait de cette performance. Nous avons fait la différence grâce à notre mentalité. Nous nous sommes battus. Après la finale de la Coupe, il a été difficile de se reconcentrer pendant un certain temps, je l'admets. Mais nous montrons ici que nous sommes forts mentalement."

Alderweireld et ses coéquipiers peuvent prendre la tête du championnat en cas de victoire ce dimanche contre Genk. Mais le défenseur central ne s'est pas risqué à une déclaration à ce sujet. "Non, nous ne ferons pas de déclarations fortes maintenant. Nous restons calmes. La route est encore longue."

Même son de cloche du côté de Mark van Bommel, qui s'est amusé en conférence de presse. "Que nous puissions être le nouveau leader ce dimanche soir ? En théorie, oui", a répondu le Néerlandais, un sourire en coin.