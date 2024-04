Le buteur de Genk en remet une couche : "J'ai profité de l'hésitation de Moris..."

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée ce lundi soir face au KRC Genk en ouverture des Champions Play-offs. Le club est désormais sous une pression maximale, mise par Anderlecht.

Dure soirée pour l'Union Saint-Gilloise. Sur le terrain du KRC Genk, les Bruxellois ne sont jamais vraiment rentrés dans leur rencontre et se sont logiquement inclinés (1-0).

Genk a eu bien plus d'occasions franches mais n'a marqué qu'une fois. Sur une superbe ouverture de Hrosovsky qui a parfaitement lancé Tolu Arokodare.

Le Nigérian a marqué son 9e but cette saison, sans doute le plus important. Il a su s'adapter au nouveau système de jeu mis en place par Wouter Vrancken. "L'efficacité est la chose la plus importante, nous avons eu suffisamment de fois où c'était l'inverse. Aujourd'hui, heureusement, nous étions concentrés et nous avons pu concrétiser les occasions que nous avons eues", a réagi le coach de Genk au micro de Sporza.

Arokodare a explique avoir déjà joué sous ce système de jeu. Concernant le but, il a profité d'une sortie manquée par le gardien de l'Union, Anthony Moris. ''Moris a hésité un instant, j'en ai profité'', a-t-il lâché au Nieuwsblad.

Il s'agit de la deuxième erreur en deux matchs pour Moris, qui a relativisé en après-match. "Les erreurs font partie du football, c'est pour moi cette semaine et ce sera peut-être pour un autre la semaine prochaine." En espérant que cela ne pèse pas sur son moral dans cette période décisive...