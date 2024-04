Une grosse bourde pour Anthony Moris, qui coûte cher à l'Union : "La semaine prochaine, ce sera quelqu'un d'autre"

L'Union Saint-Gilloise a été battue lors de la première journée des Play-Offs, au Racing Genk. Les Unionistes, qui comptent toujours un demi-point d'avance sur Anderlecht, ne doivent pas paniquer, selon Anthony Moris.

L'Union Saint-Gilloise a commencé ses Champions Play-Offs de la pire des manières, en s'inclinant sur la pelouse du Racing Genk. Anthony Moris a analysé cette rencontre, au micro d'Eleven/DAZN.

"C'est notre faute, on doit regarder notre performance et l'analyser. On n'a pas été bons dans plusieurs domaines qui sont habituellement nos qualités. Ce n'est qu'un match, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus perdu, ce n'est parfois pas plus mal de recevoir un coup de pied au cul (sic.), nous ne sommes qu'au 31e match sur 40, il n'y a rien de dramatique."

"Le but est ma faute. J'hésite quand le ballon est donné, je recule et j'arrive trop tard. Les erreurs font partie du football, c'est pour moi cette semaine et ce sera peut-être pour un autre la semaine prochaine. Sans erreur, il n'y a pas de but dans le football."

L'Union a déjà brûlé son joker, mais garde les commandes

Mieux dans leur seconde période, les Unionistes ont été freinés par l'exclusion de Christian Burgess, en fin de match. Selon Moris, cette carte rouge n'a aucun rapport avec une éventuelle nervosité qui habiterait l'Union.

"Ce n'est pas de la nervosité. Burgess, c'est son caractère. Il faudra analyser et s'il prend une suspension, on fera sans lui. On a déjà fait sans beaucoup de joueurs cette saison, ce n'est pas maintenant qu'on va commencer à se plaindre."

"On connait l'histoire des Play-Offs. L'Union a perdu cette semaine et la semaine prochaine, ce sera une autre équipe. Une chose certaine, c'est que si on arrive à retrouver notre niveau, on ne doit craindre personne. Parfois, une piqure de rappel ne fait pas de tord. J'ai déjà hâte de jouer la semaine prochaine, contre le Cercle" a conclu Anthony Moris.