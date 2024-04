Un joueur de Genk revient sur la fin de match suspecte contre Westerlo : "Si une sanction nous parvient,..."

Le Racing Genk a remporté les trois points contre l'Union, en attendant le jugement après son partage contre Westerlo. Joris Kayembe le sait, une sanction pourrait tomber prochainement.

Wouter Vrancken a été forcé à des ajustements tactiques pour recevoir l'Union, ce lundi soir. En raison des blessures, les Limbourgeois ont évolué dans un système à trois défenseurs, qui a bien plu à Joris Kayembe.

"Ce système a bien fonctionné, l'entraîneur avait prévenu qu'il le ferait au vu des blessures. On l'a aussi fait pour embêter cette équipe de l'Union, qui ne s'attendait pas à ce qu'on joue de cette manière. L'entraîneur m'a demandé d'être offensif, je sais le faire. C'est dommage d'avoir raté cette grosse occasion, je devais la mettre au fond" a-t-il déclaré au micro du diffuseur, Eleven/DAZN.

Genk a bien commencé ses Play-Offs... en attendant sa sanction

Malgré ce succès, Genk reste à huit unités de l'Union et d'Anderlecht. Les Limbourgeois sont revenus à une demi-longueur du Club de Bruges, troisième, et ne veulent rien abandonner.

"On n'a pas fait un bon début de championnat, mais on sait ce qu'on vaut. On a une belle équipe et on sait s'adapter rapidement, on vient de faire un bon match et j'espère que ça va continuer. On va continuer de prendre match par match, on vient de faire une belle étape contre l'Union et on verra où ça nous mène."

Lors de la dernière journée de la phase classique, la fin de rencontre entre Westerlo et Genk a beaucoup fait parler. L'un des premiers concernés, Joris Kayembe a livré sa version des faits, et regrette.

"Après ce qui s'est passé à Westerlo, on devait se racheter et montrer qu'on était là pour tout donner. Je ne pense pas à la sanction, je prends les matchs et je sais que quelque chose peut me tomber sur la tête. Je regrette, c'est une erreur de ma part et j'assumerai les conséquences s'il y en a."