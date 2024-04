🎥 "Il n'y a rien de fait" : les mots très forts d'Alexander Blessin à ses joueurs après la défaite à Genk

L'Union Saint-Gilloise vient de se prendre un gros coup sur la tête. Les Bruxellois ont été battus par Genk lors du premier match des Play-offs.

Le pire scénario envisageable a eu lieu pour l'Union Saint-Gilloise. Battue à Genk ce lundi, la voilà désormais à égalité de points avec le Sporting d'Anderlecht, qui a pleinement saisi cette opportunité.

Désormais, les Saint-Gillois vont devoir relever la tête. Il reste encore 9 matchs pour aller chercher le titre de champion de Belgique. C'est ce qu'a voulu leur transmettre le coach Alexander Blessin directement après le coup de sifflet final.

L'Union a partagé une vidéo de l'Allemand adressant quelques mots à ses joueurs sur la pelouse de la Cegeka Arena. "C'est le premier des 10 matchs. Il nous en reste 9 !", s'est-il exclamé.

"Bien sûr, nous devons montrer plus de faim et gagner plus de duels. Nous devons être une équipe sur le terrain. Cela a manqué aujourd'hui, particulièrement en première mi-temps. Ils avaient plus de volonté que nous. C'est là que nous devons nous améliorer."

Blessin a tenu à rassurer ses joueurs. "Il n'est rien passé ! Nous sommes à égalité avec Anderlecht maintenant. Nous devons réagir mieux dans ce genre de moments. Nous acceptons les conséquences, et nous montrerons notre qualité contre le Cercle de Bruges. Relevons la tête, il n'y a rien de fait !"