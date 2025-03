Une première mi-temps irrespirable : l'Union commence ses Playoffs en infligeant une manita mais perd son maître à jouer

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 5-1 contre l'Antwerp. Une bonne entame de Playoffs avec toutefois une ombre au tableau.

Deux semaines après une répétition générale des Playoffs délicate du côté de Genk, l’Union Saint-Gilloise retrouvait l’Antwerp pour lancer la dernière ligne droite de la saison. Pour cette rencontre face au Bosuil, Sébastien Pocognoli retrouvait Alessio Castro Montes (qui débutait sur le banc) mais pas encore Charles Vanhoutte. Le milieu de terrain pourrait revenir la semaine prochaine, en attendant c’est Kamiel Van de Perre qui était titularisé aux côtés de Noah Sadiki.

L'Union commence fort !

Côté anversois, on notait la présence surprenante de Tjaronn Chery sur le banc pour privilégier une approche plus défensive. Une organisation directement mise à mal par l'Union. Les Saint-Gillois ont donné le tournis à la défense visiteuse par leur pressing haut et leurs mouvements incessants. Cela a même payé après cinq minutes grâce un corner dévié par Koki Machida et repris en seconde zone par Anan Khalaili (5e, 1-0).

Loin d'être rassasiée, l'Union a continué à pousser mais a vu Sofiane Boufal sortir sur blessure. Le maître à jouer de Sébastien Pocognoli est sorti sur civière, son geste pour mimer une torsion musculaire laisse craindre le pire. Ca n'a pourtant pas arrêté l'élan de l'équipe : de son brancard, Boufal a assisté au but du break signé Promise David sur un raid à la Lukaku dans le dos de Rosen Bohozinov (le substitut de Toby Alderweireld), qui avait pourtant tenté de le retenir par le maillot (14e, 2-0).

Le déferlement saint-gillois était total : la défense adverse a continué à souffrir face aux incursions de Niang, Khalaili et David, parmi les plus en vue ce soir. L'Antwerp était dans les cordes mais les rares réactions ont été assez dangereuses, avec d'abord un but annulé pour un hors-jeu de Michel-Ange Balikwisha qui avait conclu un magnifique effort de Gyrano Kerk sur la droite.

C'est sur un copié-collé de ce premier avertissement sans frais que l'Union a concédé la réduction du score, avec à nouveau Kerk et Balikwsiha dans les rôles clés, le premier cité se transformant cette fois en buteur (39e, 2-1). Mais le dernier rebondissement du premier acte se déroulait dans l'autre rectangle, sous la forme d'un balayette de Bohozinov sur Ousseynou Niang. La sanction était terrible pour l'Antwerp : deuxième carte jaune synonyme d'exclusion et penalty converti par Franjo Ivanovic (45+3e, 3-1).

En supériorité numérique et nantie de deux buts d'avance, l'Union a moins poussé sur l'accélérateur en deuxième mi-temps. A défaut de vibrer comme dans le premier acte, le public du Parc Duden a salué la montée au jeu d'Alessio Castro-Montes, qui n'avait plus joué depuis le mois de janvier. Un bonheur ne venant jamais seul, l'Union a ensuite fait 4-1 sur corner via Machida, quelques secondes après que Mohammed Fuseini soit déjà passé proche d'alourdir le score en face à face avec Senne Lammens (72e, 4-1). Dans les cinq dernières minutes, le score a même tourné à 5-1 grâce à Ivanovic, joliment servi par Castro-Montes, déjà très percutant sur son flanc.

L'Union commence ses Playoffs de la meilleure en devancant provisoirement le Club de Bruges à la deuxième place, Anderlecht est cinq points derrière avant le topper de demain. Mais il faudra surveiller le verdict concernant Boufal, qui devait être l'une des pièce maîtresses de l'équipe dans cette dernière ligne droite.