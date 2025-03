Cette Union-là peut-elle viser plus haut que la troisième place ? "On va pas mal s'écrire dans les prochaines semaines"

L'Union Saint-Gilloise n'a fait qu'une bouchée de l'Antwerp hier soir. De quoi réaffirmer ses ambitions dans les Playoffs.

L'Union se savait attendue après la défaite à Genk lors de la dernière journée de la phase classique. L'équipe a remis les pendules à l'heure hier soir : "On lance bien les Playoffs, la victoire est méritée. Dès le début du match, on n'avait pas envie de laisser l'Antwerp respirer, on a pris le match en main avec du rythme, de l'intensité, de la force dans les duels", explique Anthony Moris.

"Le but marqué très tôt nous aide aussi à nous libérer, on a continué là-dessus, les faits de jeu ont joué en notre faveur avec ce but annulé à 2-0 et cette carte rouge, qui est méritée. A la mi-temps, on s'est dit qu'on voulait continuer à jouer vers l'avant", poursuit le gardien luxembourgeois.

Avec cette large victoire, l'Union prend provisoirement la deuxième place du Club de Bruges et met Anderlecht à cinq points avant le topper de cette après-midi. Un premier message fort à la concurrence ? "Ce n'est que le premier des dix matchs, dès dimanche, d'autres équipes enverront leur message, on va pas mal s'écrire sur les prochaines semaines (rires)", tempère Moris.

L'Union mieux armée que les autres années pour les Playoffs ?

L'autre point positif de la soirée est le retour de blessure d'Alessio Castro-Montes, qui était sur la touche depuis le mois de janvier : "C'est un joueur d'expérience, qui connaît le championnat belge et ces Playoffs, c'est quelqu'un qui joue avec une grosse envie. Avec Anan (Khalaili), ça va être pas mal, on a besoin de ça pour continuer à grandir, à eux de se pousser mutuellement, c'est l'équipe qui en profitera".

Les Saint-Gillois ont en revanche perdu Boufal sur blessure : "Quand j'ai vu Sofiane, j'ai directement pensé que c'était une déchirure, mais ça n'a pas l'air, il a encore un peu de force dans l'ischio. J'espère que ce n'est pas trop grave. Il n'a joué que dix minutes, mais on voit que c'est un joueur qui est fait pour ce type de matchs".

"Anouar Ait El Hadj est bien monté à sa place, il prend de plus en plus de place dans le vestiaire. Il est arrivé un peu sur la pointe des pieds mais commence à s'affirmer, il y a encore Mathias Rasmussen sur le banc, Charles Vanhoutte qui va revenir, on a encore quelques cartouches, c'est un beau noyau pour finir la saison", conclut Moris.