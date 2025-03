L'Union Saint-Gilloise sait ce qui fera la différence contre Genk et Bruges : "Sommes-nous discrédités trop tôt ?"

L'Union a brillamment entamé les Play-offs Champions. Malgré la victoire 5-1 contre l'Antwerp, l'Union est conscient que les matchs contre les concurrents pour le titre seront déterminants.

"Nous avons un bon collectif." constate l'entraîneur Sébastien Pocognoli. "Nous faisons tout ensemble et cela sera également la clé des play-offs. Nous avons vu le David que nous voulions voir. Il a mis sa vitesse et son poids dans la bataille. Cette performance est une bonne base mais ne dit rien sur la suite des play-offs. Nous ne connaîtrons le succès dans ces play-offs que si nous pouvons vraiment enchaîner une série."

De retour de blessure, Castro-Montes a vu une Union jouer libérée. "J'avais l'impression que l'Antwerp n'était pas dans le match. Je pense que c'est aussi notre mérite s'ils ont eu du mal. Bien sûr, ils nous ont aussi un peu aidés. Si vous perdez le premier match, ça peut aller vite."

La bataille avec Genk et le Club peut commencer. "Nous jouons d'abord contre les trois équipes qui nous précèdent. En fait, nous devons remporter ces trois matchs, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Si nous pouvons aborder ce quadrilatère avec deux matchs contre le Club et deux contre Genk avec un bon sentiment, nous aborderons ces matchs de manière différente. Ils seront très importants."

Castro-Montes s'attend donc à ce que la décision en haut du classement se fasse dans ces rencontres. Kamiel Van de Perre a répété l'histoire de son entraîneur sur l'importance d'enchaîner une série. "Je ne m'attendais plus à de la résistance de la part de l'Antwerp, nous avons simplement bien réalisé nos tâches. Nous jouons pour marquer autant de buts que possible. Peut-être que cela aura de l'importance à la fin. Tant que nous pouvons avancer, nous le ferons."

L'Union vise la victoire à chaque match

"Sommes-nous discrédités trop tôt ? Ce n'est pas à moi de dire qui doit être écarté et qui ne doit pas l'être. On regarde match après match à l'Union, mais nous voulons gagner chaque match, que l'on nous appelle prétendant au titre ou non. Nous n'avons pas parlé de la saison dernière, nous nous sommes simplement concentrés sur la nouvelle ère."