Pocognoli fixe la marche à suivre après la grosse victoire de l'Union : "Le principal, c'est de faire des séries"

L'Union Saint-Gilloise a réussi son entrée dans les Play-offs contre l'Antwerp 5-1 et Sébastien Pocognoli ne compte pas s'arrêter là.

L'Union Saint-Gilloise a entamé les Champions Play-offs par une victoire face à l'Antwerp 5-1 et Sébastien Pocognoli ne cache pas sa satisfaction. "Je n'aime pas comparer avec les saisons passées. On l'a commencé à l'envers par rapport aux autres et ici, on démarre bien." déclare l'entraîneur au micro de la RTBF.

Dans les vestiaires, le message était clair : "J'ai dit aux joueurs, le principal, c'est de faire des séries. Donc aujourd'hui, on a mis une première pièce du puzzle et la semaine prochaine, on doit faire ça aussi."

Une approche méthodique pour Pocognoli qui sait que la régularité sera décisive : "Il n'y a que comme ça que l'on peut pousser et être ambitieux dans les PO1." a-t-il expliqué.

L'Union a retrouvé son visage conquérant. "On a fait beaucoup de matches comme ça cette année. À domicile, mais aussi à l'extérieur comme en Coupe d'Europe." rappelle Pocognoli. "Aujourd'hui, on a retrouvé, comparativement au match à Genk, beaucoup de grinta." Seul bémol : "J'étais très satisfait de la première mi-temps, hormis le but encaissé."

L'entraîneur souligne également l'impact du public : "Il ne faut pas sous-estimer l'impact des supporters aujourd'hui qui ont boosté les joueurs." Une ambiance électrique qui a visiblement porté l'équipe.