🎥 Promise David revient sur son duel musclé face au défenseur de l'Antwerp : "Plus il tirait fort, plus ça me motivait"

David s'est battu jusqu'au bout, Bozhinov a sombré trop tôt : une soirée à deux visages pour l'Union.

L'action aurait mérité un coup de sifflet selon les supporters de l'Union Saint-Gilloise : le maillot de l'attaquant canadien Promise David, complètement déchiré, témoigne de l'intensité du duel. Mais l'arbitre a laissé jouer, au grand dam de l'Antwerp.

"Plus il tirait fort, plus ça me motivait." a révélé l'attaquant au micro de DAZN. Son instinct de buteur a pris le dessus : "Je voulais vraiment marquer. C'était peut-être risqué de continuer à jouer, mais ça a bien fonctionné." Une obstination payante malgré le danger.

😳 | We thought swapping shirts only happened after the game? 👕🤏 pic.twitter.com/2rDKHxfTqU — DAZN België (@DAZN_BENL) March 29, 2025

Le défenseur bulgare, déjà épargné par un carton rouge sur l'action de David n'a pas su rectifier le tir. Sa faute sur Niang à la 44e minute lui vaut un penalty contre et surtout un second jaune. La sanction tombe : direction les vestiaires avant la pause.

🟨+🟨 | Rosen Bozhinov geeft een penalty weg en pakt een tweede gele kaart voor rust! 😶‍🌫️⚡️ #USGANT pic.twitter.com/mltpDAzIoN — DAZN België (@DAZN_BENL) March 29, 2025

Cette expulsion a changé radicalement la dynamique du match, alors que les deux équipes se livraient un duel équilibré.

Entre le maillot déchiré non sifflé, l'expulsion évitée de justesse puis concrétisée et le penalty fatal, Bozhinov vivra cette rencontre comme un véritable calvaire. Une lourde défaite 5-1 s'ajoute à la liste pour l'Antwerp.