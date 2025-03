L'arme plus si secrète de l'Union contre Anderlecht ? "Sans sa blessure, il était lancé"

Kamiel Van de Perre a repris sa place dans l'entrejeu de l'Union. Et il ne compte pas la lâcher de sitôt.

Après la défaite à Genk lors de la dernière journée de la phase classique, l'Union était attendue pour son entrée en lice dans les Playoffs contre l'Antwerp. Charles Vanhoutte n'étant toujours pas de retour, Sébastien Pocognoli a opéré un choix fort : Mathias Rasmussen a cédé sa place à Kamiel Van de Perre.

Le milieu de terrain de 21 ans s'était déjà montré à son avantage cet hiver avant d'être freiné par une blessure à l'ischio. Ce weekend, il a régné sur le milieu de terrain, en étant toujours bien placé pour orchestrer le contre-pressing unioniste, avec beaucoup de récupérations hautes à la clé.

"C'est un choix tactique, mais aussi dans la continuité de ce qu'il propose cette année. Il a été freiné par une blessure mais sans cela, je pense qu'il était lancé pour une série de matchs, évidemment en fonction de ses prestations", explique Sébastien Pocognoli.

Confirmé contre Anderlecht ?

L'Union dispose d'un noyau de plus en plus étoffé : "Mathias a fait du super boulot ces dernières semaines. Par rapport aux profils alignés à l'Antwerp et à ses derniers matchs, le choix de Kamiel était logique, mais Mathias est très bien rentré".

Charles Vanhoutte pourrait revenir le weekend prochain pour le derby contre Anderlecht mais rien n'est encore sûr. Ce qui est en revanche certain, c'est que Van de Perre a marqué des points, il a d'ailleurs déjà débuté de concert avec Vanhoutte. "La semaine prochaine, ce sera un autre match, avec d'autres qualités en face, on verra quels choix on fera", conclut Poco. Vu les difficultés rencontrées par les Mauves face à un adversaire qui ne les laisse pas respirer, l'entraîneur unioniste pourrait être tenté de réunir les mêmes ingrédients que face à l'Antwerp.