Les Playoffs de Sofiane Boufal sont-ils déjà terminés ? Les premiers éléments de réponse de Sébastien Pocognoli

Sofiane Boufal a dû céder sa place sur blessure contre l'Antwerp. L'Union Saint-Gilloise croise les doigts pour son magicien marocain.

Pendant que le Parc Duden exultait sur le deuxième but de la soirée, Sofiane Boufal avait bien moins le sourire. Le numéro dix de l'Union se tordait de douleur après un contact près du rectangle anversois. Mais ce n'est pas le coup direct qui l'a mis à terre et forcé à quitter le terrain sur civière. Son geste semblait indiquer que quelque chose avait lâché derrière la cuisse.

"Cela semble être une blessure musculaire", a confirmé Sébastien Pocognoli en conférence de presse. Avant de donner plus de précisions : "Il est touché au niveau des ischios".

Verdict en début de semaine

"De manière très générale, il y a trois stades, dans ce genre de cas : une contracture, une élongation ou une déchirure. Si c'est l'un des deux premiers, il y a un espoir de le revoir. Si c'est une déchirure… ce sera une course contre-la-montre", poursuit l'entraîneur unioniste.

"On ne va pas encore tirer de conclusion, il va passer un scanner lundi. Mais c'est sûr qu'on perd un joueur qui allait être très important pour nous dans ces Playoffs. Il allait amener un plus. Il était très déçu, nous aussi car on sentait qu'il allait faire un très bon match ce soir", conclut Poco à son sujet.

Anouar Ait El Hadj l'a remplacé au pied levé et s'en est bien tiré : "La façon dont il s'entraîne est remarquable, la concurrence avec Sofiane est saine, il a montré qu'il était prêt. Marc Giger peut aussi être une option, nous ne sommes pas dépourvus de solutions".