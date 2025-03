Premier remous à l'Antwerp ? Ulderink réagit à une déclaration troublante : "Je vais lui demander lundi ce qu'il veut dire par là"

L'Antwerp a commencé les play-offs de manière catastrophique. Il n'y a (presque) aucun point positif à retenir.

Jelle Bataille espère que cela suscitera une réaction. "Peut-être que c’est bien qu’on prenne une grosse claque, pour qu’on se réveille." a-t-il déclaré sur DAZN. Mais l’entraîneur Andries Ulderink voit les choses différemment. "Je vais lui demander lundi ce qu’il veut dire par là. Je ne vois pas ce qu’il y a de positif dans cette situation."

Le Néerlandais a vu son équipe commettre de nombreuses erreurs. "Les fautes individuelles, on ne peut pas se les permettre à haut niveau, même pas à un niveau inférieur. Lors des précédents matchs, il y a eu les pertes de balle de Doumbia. Rosen Bozhinov a maintenant eu sa chance, dans des conditions difficiles. Ce n’était certainement pas uniquement de sa faute."

L'Antwerp encaisse en tout cas un nouveau coup mental, après la blessure d'Alderweireld, qui avait déjà été un énorme choc. "La situation ne devient pas plus facile. On pourrait avoir de la pitié pour nous-mêmes, mais on joue pour l’Antwerp et on est des adultes."

Ulderink exhorte tout le monde à se comporter de manière professionnelle, mais les supporters redoutent que leur équipe ne devienne le maillon faible des play-offs. "Je comprends très bien ce que ressentent les supporters. C’est à nous de renverser la tendance."

Il y a également eu une grande surprise dans la composition de l’équipe samedi : Chery n’a pas été titularisé. "C’était un choix sportif de le mettre sur le banc. Je lui ai expliqué pourquoi j’ai fait certains choix. Il était déçu, ce serait étrange s’il ne l’était pas. Mais après avoir appris la nouvelle, il s’est comporté de manière exemplaire. C'est un exemple pour les autres."