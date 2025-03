Hasi a du travail : Bruges déroule encore contre Anderlecht et met Genk sous pression

Le RSC Anderlecht a encore pris l'eau à Bruges ce dimanche. Les Blauw & Zwart n'ont jamais tremblé, et envoient un message à Genk.

Besnik Hasi voulait voir d'entrée de jeu où en était son équipe, et se réjouissait donc de commencer par un gros défi au Jan Breydel. Mais assez vite, le nouveau coach des Mauves secouait la tête au bord du terrain. Dès la première percée plein axe de Maxim De Cuyper, un centre va trouver Jutgla et Coosemans doit sauver les siens une première fois (4e).

Dépassé dans l'entrejeu et incapable de se relancer, le Sporting verra Jutgla et Jashari multiplier les raids, et ne peut compter que sur un éclair isolé d'Angulo - aligné dans un rôle de piston droit étonnant - pour mettre le nez à la fenêtre (20e). Dolberg, titulaire surprise, ne touche qu'un ou deux ballons, en vain même s'il sera crédité de la seule frappe de la première période côté Mauve, loin au-dessus (28e).

Anderlecht encore plus dominé qu'en octobre

Colin Coosemans retardera l'échéance à deux reprises encore, devant Jashari qui se promène dans le rectangle (32e) puis sur un missile de Tzolis (33e), mais une perte de balle fatale d'un Hazard fantômatique permet enfin au même Christos Tzolis de faire 1-0 dans la foulée (34e). Des Anderlechtois encore plus dominés que lors de leur dernière venue au Jan Breydel passent même tout près de la correctionnelle, mais le 2-0 de Jutgla est annulé (logiquement) pour un rude contact avec Coosemans sorti à sa rencontre.

Hasi réagit : il y a trois changements à la pause, Simic, Augustinsson et Stroeykens payant les pots cassés. Le mieux est tout relatif mais réel : la première arabesque de César Huerta amène enfin un corner anderlechtois (53e). Mignolet doit même enfin s'employer sur un centre d'Edozie, certes sur une phase signalée hors-jeu (56e).

Un mieux, mais pas suffisant : Bruges a laissé jouer, mais fait la différence dès qu'il accélère. Un geste de Jashari dans l'entrejeu, une frappe de Vanaken mal repoussée par Coosemans et Roméo Vermant suit bien pour faire le break (70e, 2-0). La messe semble dite. Survolté, Vermant offre presque un assist à Jutgla quelques minutes plus tard (75e). C'est ensuite Maxim De Cuyper qui trouve la latte d'une superbe frappe (79e).

La fin de match sera un peu plus réussie pour le RSCA mais Bruges aura été consentant, laissant venir sans se fatiguer. Le score ne bougera plus, et les Blauw & Zwart reviennent donc à un point de Genk, qui est sous pression après la victoire de ses deux poursuivants. Du côté d'Anderlecht, on se réjouit certainement que la finale de la Coupe, ce ne soit pas pour tout de suite... car il y a du travail.