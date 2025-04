Anderlecht plombé par ses "ex", tout un symbole : pourquoi l'Union n'a pas seulement remporté les trois points dans le derby bruxellois

Les symboles entourant le derby bruxellois ont peut-être été plus difficiles à avaler que la défaite en elle-même pour les supporters d'Anderlecht. Les anciens de Neerpede ont coulé le RSCA, qui n'attend déjà plus que la finale de la Coupe de Belgique.

La statistique fait froid dans le dos : le Sporting d'Anderlecht ne s'est jamais imposé au Parc Duden depuis le retour de l'Union Saint-Gilloise en Jupiler Pro League (6 victoires, dont une en Coupe de Belgique, et deux partages).

Ce samedi dans le cadre de la troisième journée des Champions Play-Offs, la rencontre était capitale sur le plan comptable. Quatrième, Anderlecht pouvait revenir à cinq unités de l'Union et du podium. Le voilà désormais relégué à onze longueurs.

Oui, le RSCA a encore perdu le derby bruxellois. Et cette fois, les symboles lui font probablement encore plus mal que lors des dernières défaites. Celle-ci représente, pour de bon, la fin de la course au podium, mais surtout, ce sont des anciens de Neerpede qui ont coulé les troupes de Besnik Hasi.

Les supporters d'Anderlecht ont bu le calice jusqu'à la lie

Après sa passe décisive sur le premier but, c'est Anouar Ait El-Hadj qui a inscrit le second, au terme d'une action construite par Noah Sadiki et Alessio Castro-Montes, eux aussi passés par l'académie anderlechtoise. Le médian de 22 ans a célébré, touchant le blason unioniste à plusieurs reprises. Celui qu'il porte dans son cœur, à présent.

Au coup de sifflet final, Sadiki et El-Hadj ont été les fers de lance de la fête unioniste. Drapeau des Union Bhoys pour l'un, drapeau "BXL" écrit en jaune, pour l'autre. Le message est clair, voilà quelques saisons que Bruxelles est devenu jaune et bleu.

Tout ça représente un sérieux coup sur la tête pour les fans anderlechtois. Encore perdre le derby, voir le concurrent jouer le titre alors qu'Anderlecht ne joue déjà presque plus rien en championnat, voir ses anciens jeunes joueurs réaliser une grosse prestation, marquer, célébrer et agiter les drapeaux après la victoire.

Les fans du RSCA vivent un mauvais rêve, et seule une victoire contre Bruges en finale de Coupe de Belgique pourrait les en sortir. L'Union a aussi remporté une victoire morale, samedi soir.