🎥 "Les gars, avant qu'on sorte du vestiaire, je voulais vous dire une chose" : les mots forts d'Anthony Moris qui ont porté l'Union contre Anderlecht

L'Union Saint-Gilloise a le sourire après la victoire contre Anderlecht dans le derby bruxellois. Les Unionistes tenaient vraiment à se faire respecter.

Depuis le retour de l'Union Saint-Gilloise en première division, Anderlecht n'a jamais gagné au Parc Duden en sept matchs disputés à l'ombre de la butte. Le weekend dernier, Saint-Gilles a encore pu faire la fête après avoir triomphé de son rival.

Anthony Moris avait motivé les troupes avant le match : "Les gars, avant qu'on sorte du vestiaire, je voulais vous dire une chose. Kamiel (Van De Perre) m'a demandé combien de derbies j'avais joué contre Anderlecht. Comme Christian (Burgess), cela doit être 13 ou 14. Le goût de ce derby est toujours le même qu'au premier match".

"Parce que l'histoire, ce que l'on a fait par le passé, ne compte plus quand on monte sur le terrain. Pas seulement pour nous, mais aussi pour les supporters. Parce qu'ils vivront avec le résultat d'aujourd'hui jusqu'au prochain derby. Pour eux, c'est très douloureux si on perd. On n'a pas le droit de perdre, on est une grande équipe", poursuit-il.

Un groupe réceptif

Le portier luxembourgeois mettait un point d'honneur à remporter ce nouveau derby : "On a la bonne mentalité, on donne tout, on joue les uns pour les autres. Et après le match, faites quelque chose pour moi : allez dans la rue avec les supporters. Regardez leur visage et vous aurez ces visages en vous pour le reste de votre carrière. Parce que la joie qu'on leur donne, c'est quelque chose d'incroyable.

"C'est pourquoi je vous demande de commencer fort. Comme contre l'Antwerp. On met le feu. On sait que c'est important ! Je peux compter sur vous ? Allez les gars !", a-t-il conclu. Un discours qui a fait mouche puisque l'Union s'est montrée plus forte sur le terrain, frustrant encore un peu plus Anderlecht.