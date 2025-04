Hasi a réagi, un joueur en a fait les frais : "Nous en attendons beaucoup plus de lui"

Trois défaites d'affilée pour ses débuts : Besnik Hasi rentre tristement dans l'histoire du RSCA. Le coach anderlechtois a tenté de réagir, comme la semaine précédente, en vain.

Le RSCA n'était pas particulièrement dans un mauvais soir, mais a finalement perdu en concédant notamment un but sur une grossière perte de balle de Thorgan Hazard. Ce dernier est ensuite resté au vestiaire à la pause, faisant les frais du remaniement tactique de Besnik Hasi.

"Nous voulions une dynamique différente. Thorgan ne sort pas à cause de sa perte de balle, ça peut arriver à tout le monde. Mais nous attendons tout simplement beaucoup plus de lui", reconnaît Hasi. "C'est un excellent joueur, peut-être même notre meilleur. Mais il revient d'une grosse blessure et ce n'est pas facile de retrouver immédiatement son meilleur niveau".

Dolberg pas au top, un mieux chez Verschaeren

Et à sa décharge, Hazard n'est pas le seul à sembler loin de son meilleur niveau, ce que le coach constate aussi. "On ne peut pas s'attendre à ce que Dolberg retrouve immédiatement le sommet de sa forme après deux mois de blessure. Et pour Yari, je vois qu'il commence à aller de mieux en mieux." Pourtant, l'entraîneur albanais reste exigeant : "J'attends davantage de mes joueurs clés. Ils doivent faire un pas en avant".

Le RSCA a surtout paru, comme souvent, très timoré balle au pied. "Nous devons aller de l'avant, oser davantage. Nous optons trop souvent pour la solution la plus safe alors qu'on ne gagne pas de match sans prendre de risques", prévient Hasi. Cela s'explique certainement par un énorme manque de confiance dans l'équipe.

"Il suffit de gagner un match et la confiance reviendra. Cela peut être décisif. Les quatre prochains matchs seront en tout cas déterminants", déclare le coach anderlechtois. "Il ne faut pas paniquer maintenant. La situation est difficile, nous le savons. Mais il reste du temps et assez de qualité pour réagir. La clé est en nous".