L'Union Saint-Gilloise en mode rouleau compresseur : Noah Sadiki révèle la recette magique

L'ancien espoir d'Anderlecht, Noah Sadiki, désormais pilier de l'Union Saint-Gilloise a savouré la victoire 2-0 contre son ancien club.

Depuis son retour en Pro League, l'Union Saint-Gilloise n'a jamais connu la défaite à domicile face à Anderlecht. Ce samedi soir, les Unionistes ont signé une victoire solide de 2-0 contre les Mauves lors de la troisième journée des Champions Play-offs.

Noah Sadiki, l'ancien talent mauve a savouré chaque instant. Après le 2-0 de l'Union contre Anderlecht, son visage parlait autant que ses mots : "Ne rien concéder et marquer deux fois, c'est ce qu'il faut faire." a expliqué le Congolais au micro de DAZN.

Le jeune milieu de terrain a insisté sur l’évolution mentale de son équipe : "Semaine après semaine, mois après mois, saison après saison, nous devenons plus matures." Un constat frappant quand on compare l’Union d’aujourd’hui à celle du début de saison, souvent fragile en fin de match. "Au début, on faisait souvent match nul ou on perdait. Maintenant que nous sommes plus précis, on gagne."

Ce qui frappe dans les propos de Sadiki, c’est l’importance donnée à la cohésion du groupe : "Nous sommes devenus une véritable équipe, même en dehors du terrain. Nous mangeons ensemble, nous parlons beaucoup… Nous avons vraiment formé une famille." Une ambiance qui explique sans doute la régularité impressionnante des Saint-Gillois.

L’international congolais a également évoqué l’évolution tactique : "Ce n’est peut-être pas toujours facile, mais on a une meilleure vision des matchs." a conclu le joueur.