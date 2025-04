"Un derby ça se gagne" : L'ancien espoir d'Anderlecht donne une leçon à son ex-club

L'Union Saint-Gilloise a encore frappé. Anouar Ait El Hadj, l'ancien espoir anderlechtois, a été l'un des artisans de la victoire 2-0 face à son ancien club

La machine Union Saint-Gilloise roule toujours : victorieuse 2-0 d'Anderlecht dans le derby bruxellois samedi soir, l'équipe de la capitale conserve son 100% en Champions Play-Offs 9/9. Anouar Ait El Hadj, l'ancien espoir mauve devenu taulier à Saint-Gilles, a porté le coup de grâce à son ex-club.

L'ailier de 22 ans, auteur du but du break à la 82e minute de jeu, n'a pas caché son plaisir au micro de DAZN, relayé par La Dernière Heure : "Je suis très content pour l'équipe, un derby ça se gagne."

Ses mots ont ensuite révélé sa philosophie : "Tout ce que je réalise, c'est grâce au travail. Après l'entraînement, je continue avec mon préparateur physique personnel. Aujourd'hui le travail paie." Une discipline qui explique sa progression fulgurante.

Refusant tout triomphalisme, il a recentré les priorités : "On verra comment le match de demain entre le Club de Bruges et Genk se déroule, mais on reste concentrés sur nous-mêmes." a-t-il expliqué avec calme. C'est la première fois depuis deux ans que l'Union est dans la position du chasseur en Play-Off.

Sans mentionner explicitement son passé mauve, Ait El Hadj a symboliquement refermé un chapitre. Son but et ses performances avec l'Union offrent la meilleure des réponses aux doutes passés.