Anthony Moris pointe la grande différence entre l'Union et Anderlecht : "Car dans le jeu, nous n'étions pas vraiment meilleurs"

Nouvelle cleansheet pour Anthony Moris et l'Union, qui font partie des meilleures défenses d'Europe. De quoi aborder la suite avec sérénité ?

Anthony Moris a été attentif mais pas vraiment menacé face à Anderlecht ce samedi, mais le gardien de l'Union Saint-Gilloise restait assez critique de la performance collective. "On s'est rendus la rencontre "facile", mais honnêtement, dans le jeu et la circulation de balle, nous n'étions pas vraiment au-dessus", estime-t-il.

"Je pense surtout à ces 20-25 minutes de la seconde période durant lesquelles Anderlecht a eu la possession et nous n'arrivions pas à ressortir proprement. Ce qui a fait la différence en notre faveur, c'est l'efficacité", pointe Moris.

"À 0-0, ils étaient en confiance et ce but qui tombe juste avant la mi-temps leur coupe un peu les jambes. On reste solides derrière, de l'attaque à la défense, tout le monde travaille, car il y a cette envie de ne rien concéder", se réjouit ensuite le portier, qui garde les pieds bien ancrés sur terre.

"Parler de titre, ce n'est pas à l'ordre du jour car il y a des équipes mieux placées que nous. On verra ce qui se passe dimanche dans l'autre match", relativise Anthony Moris. "Je ne sais pas si on peut parler de semaines de vérité qui arrivent, on verra bien. L'important était de creuser l'écart avec la 4e place aujourd'hui car on veut ce ticket européen".

Bien sûr, cela n'empêchera pas l'USG de rêver si ce titre national qui leur échappe depuis trois saisons est à portée. "On se permettra de rêver quand les circonstances feront que c'est atteignable", résume Moris pour conclure.