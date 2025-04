La différence principale par rapport à Anderlecht ? Voilà pourquoi c'est peut-être "LA saison" pour l'Union

L'Union Saint-Gilloise n'a pas eu besoin de livrer un grand match pour venir à bout d'Anderlecht. La différence de confiance et de repères entre les deux équipes est assez flgrante.

En début de saison, la frustration était grande du côté de l'Union, qui peinait à trouver le bon équilibre entre attaque et défense, multipliant les matchs sans marquer malgré une certaine maîtrise dans le jeu. Aujourd'hui, la confiance accumulée et le niveau moyen de l'équipe permet de mieux gérer les différents moments d'un match pour l'emporter.

"L’Union n’était pas non plus exceptionnelle, mais elle a fait le nécessaire et enchaîne un nouveau succès. Ça leur permet de croire plus que jamais au titre", explique Guillaume Gillet dans Complètement Foot, sur Vivacité.

Le consultant y croit : "Bravo à eux, car avec ce qu’ils ont connu ces dernières années, c’est peut-être LA saison. Pour une fois, ils démarrent très bien les playoffs. Ce serait paradoxal pour l’Union de ne pas commencer en tête et de finir la saison en apothéose".

Une équipe mature

Pour Alex Teklak, le derby bruxellois d'hier permet de pointer une différence marquante entre les deux équipes : "L'Union une équipe vicieuse. Lors de l’action où Thorgan perd le ballon, Maâmar est à un mètre du joueur qui part au but. Fais la faute ! Je suis certain que du côté de l’Union, ils la commettent, malgré leur jeunesse.

En parlant d'équipe vicieuse, l'ancien de l'Excel Mouscron ne se veut pas péjoratif. Pour lui, l'Union a trouvé le juste équilibre : "Le vice est contaminant, dans le bon sens du terme, au sein d’une équipe. Cette mentalité vous fait gagner des matchs… ou vous en fait perdre quand vous n’en avez pas assez". Pourtant, Besnik Hasi apparaît assez calé à la matière pour permettre à Anderlecht de rivaliser.