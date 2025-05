Saison terminée pour le Standard : encore battus contre Charleroi, les Rouches ne peuvent plus remporter les Europe Play-Offs

Encore battu contre Charleroi et encore une fois en ne montrant presque rien, le Standard ne peut officiellement plus remporter les Europe Play-Offs. Ce sont les Zèbres qui sont bien partis pour le faire.

Septième journée d'Europe Play-Offs à Sclessin, entre le Standard et Charleroi. Une rencontre avant laquelle les supporters du Standard ont manifesté contre la reprise du club par Giacomo Angelini. Au rayon des compositions, Daan Dierckx est titularisé par Ivan Leko et à Charleroi, Massamba Sow, blessé, est suppléé par Check Keita.

La première période est loin d'être une propagande pour le football wallon. Charleroi construit mais bute sur le bloc d'un Standard incapable d'accélérer le rythme à la récupération. Les pertes de balle sont nombreuses, des deux côtés.

Les occasions, par contre, se font attendre. La seule frappe cadrée de la première période est à mettre à l'actif de Nathan Ngoy, qui frappe de loin, sur Delavallée. 0-0, c'est le score au repos, mais aussi le nombre d'occasions franches.

Charleroi remporte le choc wallon, le Standard ne peut plus gagner les Europe Play-Offs

Charleroi doit aussi augmenter l'intensité en seconde mi-temps et le fait mieux que le Standard. Si un centre de Bernier ne trouve pas preneur, Guiagon le récupère et sert Heymans, qui frappe le poteau. Le ballon rebondit et revient chez Stulic, qui marque et ouvre le score, avant de célébrer devant les Ultras du Standard (0-1, 51e).

Les Zèbres ont fait le plus dur et n'ont plus qu'à gérer leur avantage et le font bien, dans une deuxième période avec presque autant d'occasions qu'en première. Le Standard a essayé, surtout dans le dernier quart d'heure, mais n'a que trop rarement inquiété Delavallée. Dans l'autre sens, Epolo a évité le but du break à l'une ou l'autre reprise.

Encore battu par Charleroi, le Matricule 16 ne peut officiellement plus remporter les Europe Play-Offs. Ce sont les Carolos qui sont bien partis pour le faire.