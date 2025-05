Au Standard, le constat de Sotiris Alexandropoulos est implacable, mais correct : "Et on ne doit pas attendre d'être menés 0-1 pour le faire"

Il manque de la personnalité dans le dernier tiers du terrain" : le constat de Sotiris Alexandropoulos après le choc wallon est sans appel - et difficile à contester. Les Rouches ne ménagent pas leurs efforts, mais doivent assumer davantage de responsabilités.

Depuis deux semaines, Sotiris Alexandropoulos a réintégré le onze de base d'Ivan Leko. Le Grec n'a cependant pas pu permettre aux Rouches de décrocher une première victoire en Europe Play-Offs et est venu à notre micro avec une frustration légitime.

"Le résultat est très décevant. On n'avait qu'un job, gagner le match et on n'a pas su le faire. C'était difficile de chasser le score à 0-1. Je pense que tout le monde a repoussé ses limites, mais ce n'était pas assez offensivement. Ce n'est pas seulement l'engagement, mais aussi les responsabilités et les performances individuelles qui ont manqué."

Ce Standard manque de personnalité

"Parfois, on parvient à faire cinq ou six passes dans leur rectangle, mais il faut un joueur qui finisse avec un bon tir. Pour moi, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut incriminer, mais tout le monde doit prendre plus de responsabilités dans le dernier tiers pour créer quelque chose. Dans ces matchs, il faut de la personnalité dans le rectangle pour marquer et gagner. On doit prendre plus de risques et on ne doit pas attendre d'être menés 0-1 pour le faire.

Avec cette nouvelle défaite, le Standard ne peut officiellement plus remporter les Europe Play-Offs et va jouer les trois derniers matchs avec un seul et unique but : enfin en gagner un, pour sauver une partie de son honneur.

Tout ce qu'on veut, c’est casser cette série"

"C'était une saison difficile, la course à l'Europe a mal commencé d'entrée de jeu. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont leur première saison, ce n'est pas facile pour eux d'arriver dans le monde professionnel comme ça. On a maintenant l'occasion de casser cette série, c'est tout ce qu'on veut faire."

Après la rencontre, les hommes d'Ivan Leko ont été reniés par les tribunes, lors du tour d'honneur. Une réaction que comprend Sotiris Alexandropoulos, mais qui n'aide pas vraiment les jeunes joueurs, selon lui.

Pour les jeunes, ce n'est pas le meilleur accueil dans le monde professionnel"

"Un club comme le Standard ne peut pas accepter cette situation, on le comprend. Comme je le dis, il y a énormément de jeunes joueurs de l'académie, sept aujourd'hui et ce n'est pas le meilleur accueil dans le monde professionnel."

" Avec ma courte expérience dans le monde professionnel, je sais que les supporters sont toujours derrière l'équipe si les résultats sont bons comme ils l'ont montré cette saison, mais que ça peut aussi se passer comme ça. De notre côté, on doit se serrer les coudes pour arracher cette victoire."