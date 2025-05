🎥 Des images fortes pour quitter Sclessin : le geste assez surréaliste des Carolos à leurs supporters...absents

Charleroi s'est imposé 0-1 à Sclessin cette aprÚs-midi. Une victoire qui tenait à coeur aux Carolos.

Après pas mal de frustration lors des dernières éditions du choc wallon, Charleroi a profité de la baisse de forme du Standard dans les Playoffs pour s'offrir deux victoires coup sur coup contre son rival régional.

Comme lors de la victoire 1-0 au Mambourg, les supporters visiteurs n'ont pas été autorisés à effectuer le déplacement. Ce sont donc les Zèbres qui ont dû prester sans les encouragements de son public aujourd'hui.

Loin des yeux, près du coeur

Les sympathisants carolos avaient par contre pris soin de venir mettre l'ambiance à l'entraînement durant la semaine pour réaffirmer leur soutien. Les joueurs ne l'ont pas oublié et les ont remerciés à leur manière après la victoire à Sclessin.

Malgré le parcage visiteurs désespérément vide, les joueurs du Sporting ont été communier au pied de la tribune en allant applaudir, et même haranguer dans le chef de certains, symboliquement les leurs, restés dans le Pays Noir.

đŸŸïž | Les joueurs du Sporting Charleroi saluent leurs… supporters ? đŸ‘‹đŸ€Ł #STACHA pic.twitter.com/aE54dOduTD — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) May 4, 2025

La relation entre joueurs et supporters carolos a beau avoir connu quelques moments de vives tensions cette saison, l'ambiance semble désormais plus apaisée. Il faut dire que remporter un choc wallon (et même deux) reste le meilleur moyen de se faire pardonner.