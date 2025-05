🎥 Le Standard a-t-il été floué contre Charleroi ? "Quand je le vois arriver, j'ai l'impression qu'il sait ce qu'il fait"

Le choc wallon entre le Standard et Charleroi a Ă©tĂ© parsemĂ© de quelques moments de tension. Les Carolos auraient-ils dĂ» ĂȘtre rĂ©duits Ă dix ?

Entre Sotiris Alexandropoulos et Daan Heymans, ça a chauffé. L'infiltreur carolo a effectué une intervention très rugueuse dans les pieds de son adversaire, ce dernier a ensuite réagi. L'arbitre Bert Put aurait-il dû exclure Heymans ? La phase a été débattue par Jonathan Lardot et Gilles De Bilde dans Under Review.

"Je pense qu'Heymans avait l'intention de toucher le joueur et pas du tout le ballon. Est-ce lié à ce qui s'était passé entre les deux avant le match. Il y avait déjà eu des discussions, vous savez comment tout ça fonctionne dans ce genre de match, c'est tendu des deux côtés", commence De Bilde.

L'ancien attaquant estime que Charleroi aurait dû finir la rencontre à dix : "On voit à la manière dont il arrive qu'il veut le joueur et pas la balle. C'est pourquoi je pense qu'on aurait pu lui donner plus que la carte jaune".

Heymans sauvé par...sa maladresse ?

Jonathan Lardot est plus nuancé : "Le contexte du match est aussi important, il faut le sentir. Quand je vois Daan Heymans qui arrive, j'ai l'impression qu'il sait ce qu'il fait, il cherche le joueur. Je pense qu'il manque son intervention, le contact reste limité".

C'est pour cela qu'il ne milite pas pour l'exclusion : "Sur base du contact, c'est jaune. Si on considère la façon avec laquelle il arrive, son attitude, si on veut protéger une certaine image, on aurait pu sortir un carton rouge. D'un point de vue théorique et pragmatique, la jaune est correcte".

Reste la réaction adverse : "Sotiris vient donner un coup à Heymans. L'arbitre n'aurait-il pas dû lui mettre un carton jaune ?", se demande De Bilde. Le patron des arbitres belge lui répond : "On peut toujours mieux faire, c'est certain. On attend des arbitres qu'ils soient proactifs. Bert Put l'a été dans ce match, il a cherché à résoudre les problèmes. Si on regarde les choses de manière très théorique, il aurait pu donner un carton jaune pour ça, oui".