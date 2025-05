🎥 "On ne fait pas tapis avec les poches vides" : manifestation de supporters du Standard contre le processus de rachat du club avant le choc wallon

Avant le choc wallon, certains supporters du Standard se sont rassemblés devant la Tribune 1 du stade Maurice Dufrasne pour protester contre le processus de rachat du club mené par Giacomo Angelini.

C'est dans un contexte particulier que le choc wallon entre le Standard et Charleroi va se dérouler, ce dimanche à Sclessin (13h30). Avant la rencontre, une manifestation pacifique a eu lieu devant la Tribune 1.

Les principaux groupes de supporters se sont réunis devant l'entrée du stade, avec quelques messages clairs pour le repreneur du club, Giacomo Angelini. "Angelini : on ne fait pas tapis avec les poches vides", était-il notamment écrit sur une banderole. Les supporters ont chanté "le Standard c'est nous", tournés vers la tribune d'honneur du stade Maurice Dufrasne.

Pour rappel, Angelini est présent depuis plus de deux ans au Standard en tant que directeur financier et est donc arrivé en Cité Ardente sous la houlette d'A-Cap. C'est lui qui a été nommé CEO et qui a été désigné repreneur du club, alors que trois offres semblaient plus claires et complètes. Il doit rencontrer les supporters le 13 mai pour faire part d'un projet qui ne convainc déjà pas les fans.

Les supporters du Standard l'ont mentionné dans un communiqué cette semaine : ils ne veulent pas choisir l'identité de la personne ou de l'institution qui reprendra le Matricule 16, mais ils veulent plus de clarté concernant le processus du rachat, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les supporters du Standard veulent sortir des années noires et n'ont pas l'impression que ce sera le cas avec Giacomo Angelini.

En parallèle, les joueuses du Standard Femina, qui ont remporté la Coupe de Belgique féminine au détriment du rival anderlechtois, ont été applaudies à leur entrée dans le stade. "Vous faites mieux que les hommes", "vous êtes la fierté du Standard", a notamment été entendu à leur arrivée.