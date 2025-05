Les joueurs du Standard sont à bout : "On ne montre rien sur le terrain"

Le Standard continue de décevoir en Europe Playoffs. Matthieu Epolo est apparu assez abattu après la rencontre.

Avec la rigueur du Standard observée en phase classique, on se disait que l'équipe mettrait fin à la série de matchs sans victoires en Europe Playoffs. C'est justement ces efforts consentis qui laissent les Rouches sur les rotules dans une fin de saison décevante.

Les semaines se passent et se ressemblent, que ce soit sur le terrain ou en interview d'après-match : "C’est frustrant, il n’y a plus rien à dire. On ne montre rien sur le terrain et on n’a toujours pas gagné", explique Matthieu Epolo à la RTBF.

Retrouver le feu sacré

Le Standard a essayé mais s'est heurté à une certaine impuissance : "Le coach nous a encouragés à la pause et puis il y a un petit relâchement. Mais tu ne peux pas encaisser comme ça. On a essayé de marquer, mais en vain".

De son but, Epolo vit des matchs particulièrement frustrants : "À l’entraînement, ça se passe bien. Nos attaquants essayent, mais moi, je ne peux que faire mon travail et espérer une victoire". Il reste trois matchs au Standard, à Malines, contre Dender et à Westerlo, pour tenter de sauver l'honneur dans ces Playoffs.

"C’est dur, il faut continuer à travailler, mais je n’ai pas les mots. Un jour, ça va tourner. Pour les trois matches, je vais toujours faire mon boulot et arrêter le plus de ballons possible et aider l’équipe", conclut Epolo, qui se consolera en étant le seul joueur à ne pas se faire remballer lors du tour "d'honneur".