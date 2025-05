"On a manqué de chance, le ballon n'est pas rentré" : tout le Standard n'explique pas la défaite dans le choc wallon de la même façon

Pour beaucoup, le Standard n'a pas été à la hauteur dans le choc wallon, et plus globalement depuis le début des Europe Play-Offs. Selon Daan Dierckx, il a manqué de la chance, de la concrétisation, mais pas grand-chose d'autre.

C'est désormais terminé pour le Standard, battu dans le choc wallon contre Charleroi. Les Rouches ont eu quelques occasions, mais ils en ont eu bien trop peu pour embêter des Zèbres bien en place, qui auraient même pu alourdir le score en fin de match avec plusieurs reconversions très mal gérées. Notre analyse n'est cependant pas la même que celle de Daan Dierckx, qui estimait plutôt que le Matricule 16 avait joué un assez bon match.

"On avait le contrôle, on a défendu tout le match en homme contre homme. Les cinq premières minutes de la seconde période, je ne comprends pas ce qu'il s'est passé. Ça peut arriver, mais on doit marquer parce qu'on a poussé, mais le ballon n'est pas rentré. Avant, on marquait les premiers et on gardait le zéro. Maintenant, c'est différent, on encaisse le premier but et on n'a pas su égaliser. On a cherché, mais on n'a pas trouvé."

Une question... de chance ?

Il faut dire que pour cette rencontre, Ivan Leko a dû se creuser la tête. De nombreux joueurs étaient blessés et à 15h00, le SL16 FC jouait une rencontre très importante pour son avenir en D1 ACFF. Mate Simicic, René Mitongo et Laurent Henkinet étaient donc trois des six remplaçants, sans compter Attila Szalai qui n'était pas encore prêt physiquement. Pas une excuse, pour Daan Dierckx, selon qui les joueurs présents auraient pu décrocher un autre résultat.

"On manque de joueurs, mais on doit prendre nos responsabilités. On est jeune, mais ce n'est pas une excuse. C'est dommage d'avoir perdu, mais je pense que ce n'est pas mérité. On a eu des occasions et on a poussé, mais le ballon n'est pas rentré. Sur leur but, on doit prendre le joueur au deuxième poteau, puis il y a de la chance. Il restait encore quarante minutes pour égaliser et gagner, c'est dommage.

Le Standard n'a pas, non plus, manqué d'esprit de révolte ou de grinta. "On a parfois perdu les duels, mais on les a parfois gagnés aussi. On a joué une bonne première mi-temps, on n'a pas laissé grand-chose à Charleroi. C'est dommage de commencer la deuxième mi-temps comme ça, puis on a essayé de tout donner, mais on n'a pas réussi."

Les Rouches remballés pendant le tour d'honneur

Après la rencontre, les joueurs d'Ivan Leko ont été remballés par les différents groupes de supporters lors de leur tour d'honneur. Sclessin a grondé, une manifestation avait déjà eu lieu avant la rencontre contre la reprise du club, et voir les fans dans un tel état de colère ne fait pas plaisir à voir, dixit le défenseur central.

"Ça fait mal de voir les supporters comme ça. On donne tout sur le terrain, mais je comprends qu'on n'a pas le résultat. Il reste trois matchs, c'est à nous d'en gagner le plus possible. On doit accepter leur réaction, parce que c'est une série dégueulasse, 27 matchs sans victoire en Play-Offs. On a tout le respect pour eux, mais ça fait mal."

"La situation du club ? C'était plus grave l'année dernière. La seule chose qu'on peut faire, c'est se montrer sur le terrain. J'espère qu'on trouvera vite une solution pour le club et tout le monde", a conclu Daan Dierckx.