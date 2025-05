Charleroi s'est offert une deuxième victoire contre le Standard dans ces Europe Playdowns. Les hommes de Rik De Mil sont restés solidaires.

Les scènes de joies au coup de sifflet final montraient à quel point Charleroi avait à coeur d'à nouveau s'imposer dans l'antre de son rival. Rik De Mil sautait de joie sur le terrain, son interview laisse également transparaître une certaine fierté.

"On a bien commencé le match même si nous aurions pu être plus tueurs dans nos actions. Quand Ivan Leko a demandé plus de pression, quelques joueurs ont douté mais nous avons su garder notre mentalité", explique-t-il au micro de DAZN.

Charleroi a dû s'adapter

Même son de cloche chez Martin Delavallée : "Nous étions un peu dans le mal en fin de rencontre mais on a su assurer la victoire. C'est notre première victoire à l'extérieur dans ces Play-Offs, il faut s'en inspirer pour les trois prochains matches".

"Heureusement, en seconde mi-temps, nous marquons. La chose principale est que nous gardons le zéro derrière", poursuit De Mil. Son équipe a désormais quatre points d'avance en tête des Europe Playoffs, alors qu'il ne reste que trois matchs à jouer : "Je regarde les prochains matches comme des finales car tout va vite dans le football".

Charleroi va désormais jouer Westerlo, aller à Malines et recevoir Louvain. Les Zèbres garderont-ils leur première place pour voir se profiler un barrage européen contre Anderlecht ?